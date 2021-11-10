الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مؤسس «مهرجان المسرح الشبابي»: استثمار وبناء الكوادر البشرية أهم أهدافى

مازن
مازن

نظم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوى، ندوة تذكارية عن عمر المهرجان، قدمها الناقد المسرحى الدكتور مصطفي سليم.

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وأوضح سليم، أن هذا اللقاء مخصص لصناع المهرجان الذين قدموا موجزًا فنيًا وثقافيًا مهمًا، وفى كل دورة نشهد نجاح وتطور وانفراد علي مستوى العديد من الفعاليات.

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وتابع : الندوة تذكرنا بخمس دورات مضت، وماذا أنجزنا والى أين نمضي، فنحن فى حقيقة الأمر نتأمل الجهد والعناء الذى قام به فريق العمل خلال خمس سنوات، سعيًا لحجز مكان للمهرجان على الخريطة الدولية.

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ومن جانبه قال رئيس ومؤسس المهرجان، المخرج مازن الغرباوى، إن صناعة المهرجان تهدف إلى الاستثمار للموارد البشرية، فهو العنصر الأهم فى المنظومة لذلك فإن انضمام شباب جدد  يشكل أهمية كبرى فى صناعة المهرجان.

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وعن سبب إختيار مدينة شرم الشيخ قال: "البداية كانت فى ٢٠١٣، عندما حصلت على جائزة الدولة التشجيعية وكنت آنذاك طالبًا فى الدراسات العليا وقدمت عرض "بكيت أو شرف الله" وسافرت إلى مهرجان دولى وحصلت على جائزة أفضل عرض على مستوى العالم من المهرجان، وكان من المهم  أن نتأمل هذا المهرجان وهذه التجربة الشبابية من الألف إلى الياء ونسعى لعمل نموذج مماثل بعيدًا عن العاصمة، الأمر الذى حفزنى على محاولة إقامة هذا المهرجان.

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وأكمل:"بالفعل بدأت بمعاونة من صديقى الفنان محمد مهران، التفكير فى إقامة مهرجان سينمائي ومسرحى بعيدًا عن العاصمة لتحقيق العدالة الثقافية، وتوفير الخدمة لفئات وجمهور مختلف، كما أن شرم الشيخ منطقة حيوية وتستحوذ على اهتمام العالم بسهولة".

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وأكمل:  فى عام ٢٠١٦ كانت الانطلاقة الأولى للمهرجان برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وكان هناك تعاون كبير مع الكثير من فنانى المسرح".

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