روسيا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في وفيات كورونا

أعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل انخفاض جديد في أعداد إصابات فيروس كورونا في البلاد مقارنة بأعداد أمس، حيث سجلت البلاد 38 ألفًا و58 إصابة خلال 24 ساعة مقارنة بـ 39 ألفًا و160 إصابة يوم أمس، بينما واصلت الوفيات ارتفاعها بتسجيل 1239 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وذكر المركز - في بيان أوردته وسائل إعلام روسية - أنه "جرى تسجيل 38 ألفًا و58 حالة إصابة جديدة بكورونا في 85 إقليمًا روسيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 3207 إصابة بدون أعراض (وهو ما يمثل 8.4 بالمئة من أعداد المصابين)".

وأضاف، أنه بذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 8 ملايين و911 ألفًا و713 إصابة.

وأشار إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بـ3927 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبرج بـ 2942، ثم ضواحي موسكو بـ 2649 إصابة.

ولفت إلى تسجيل 1239 حالة وفاة خلال 24 ساعة، من بينها 98 حالة في موسكو، و82 حالة في سانت بطرسبرج، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 509 آلاف و454 حالة وفاة.