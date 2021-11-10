حملة مرورية لضبط الدراجات البخارية والسيارات المخالفة بالغربية

أعدت إدارة مرور الغربية حملة أمنية استهدفت ضبط الدراجات البخارية والسيارات المخالفة بشوارع مدينة السنطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائديها.

تمركزت إدارة مرور مركز السنطة بقيادة الرائد "هاني البنا" بأماكن تجمعات التكاتك والموتوسيكلات بالشوارع وتم ضبط 15 دراجة بخارية "موتوسيكل" و2 تكاتك بدون ترخيص و 3 سيارات مخالفة.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وعززت الإدارة العامة لمرور الغربية تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع الغربية لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.