الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الانتهاء من تشييد مبنى الركاب رقم 2 بمطار برج العرب مارس 2023

مطار برج العرب
مطار برج العرب

كشفت مصادر مسئولة بالشركة المصرية للمطارات، عن موعد الانتهاء من تشييد مبنى الركاب رقم 2 بمطار برج العرب الدولي، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تطوير منظومة المطارات الرئيسية والإقليمية والسياحية، في ظل الصراع في سوق النقل الجوي العالمي، وبالأخص منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ" الدستور"، أنه من المقرر الانتهاء من تشييد مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب الدولي بمحافظة الإسكندرية، خلال شهر مارس 2023، والذي يعتبر أول مطار صديق للبيئة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يوجد تعاون مشترك بين وزارة الطيران المدني مع الجانب الياباني "منظمة الجايكا" على المساهمة في إنشاء المبنى الجديد، وبموجب هذا الاتفاق ستتم زيادة السعة الاستيعابية الركابية للمطار لتصل إلى عدة ملايين راكب سنويًا بدلا من مليون راكب حاليًا، كما سيعمل المطار على استخدام تكنولوجيا حديثة ومتقدمة لتشغيل المطار بالطاقة الشمسية والأنظمة التقنية عالية الكفاءة لمكيفات الهواء والإضاءة، وعدد من التقنيات الحديثة ضمن مفهوم هذا النوع من المطارات صديقة البيئة.

وأشارت المصادر، إلى ن تشييد المبنى الجديد بمطار برج العرب الدولي سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط الجوي والركابي على المطار القديم، والذي يعاني حاليا من زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية والتجارية، كما سيعمل على فتح خطوط ونقاط جوية جديد من وإلى مختلف الدول عبر مختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية والعربية والاجنبية.

ويولي مسؤلي وزارة الطيران المدنى بقيادة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني ونائبه اللواء طيار منتصر مناع ميهوب اهتماما كبيرا، لزيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات الوافدة إلى المنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتميز بها منظومة المطارات المصرية.

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