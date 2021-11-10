الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تموين بورسعيد» تلاحق مافيا بيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء فجرًا

دقيق
دقيق

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، فجر اليوم، من ضبط كميات تقدر بـ 6 شيكارات دقيق تم الإستيلاء عليها والتصرف بها بغرض التربح دون وجه حق، بأحد المخابز البلدية، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وجارى العرض على النيابة


كما تمكنت الحملة من تحرير 5 تقارير نقص وزن، 4 إثبات حالة خبز غير مطابق للمواصفات، و3 إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين بها، وتقرير عدم وجود قائمة تشغيل.


جاء ذلك فى إطار جهود مديرية التموين من خلال الحملات الرقابية الصباحية والمسائية برئاسة وتوجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ، إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، حسن عبد الله، ياسر جمعة، محمد السحراوى، العربى عبد الحليم مفتشى الرقابة.

وفي شأن آخر، التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد  ، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية ببورسعيد ، للوقوف على معدلات العمل حول المشروعات الجارية و ملف إزالة التعديات بجميع أحياء بورسعيد

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية داخل كل حى من أحياء بورسعيد على حدة ، موجها بتكثيف العمل والالتزام بالموعد الزمني المحدد لكل مشروع ، وتنفيذ الأعمال على درجة كبيرة من الكفاءة .

وتابع المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية فى ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، والموقف الحالى استعدادا لانهاء العمل بالملف من خلال إزالة كافة التعديات على الأراضي والمسطحات المائية، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية  للقضاء على هذه الظاهرة ببورسعيد ووضع حلول جذرية لمنع عودتها مجددا.

خلال ضبط الله النيابة الصباحية وزارة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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