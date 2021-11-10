الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

قصة فستان الانتقام الخاص بالأميرة ديانا..ولماذا كان مبدعا؟

فستان الانتقام
فستان الانتقام

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تصدرت الممثلة “ديبيكي” التي تجسد دور الأميرة ديانا في الموسم الخامس من مسلسل التاج، عناوين الصحف بعد أن أظهرت بعض الصور في معرض سربنتين، والتابعة للأميرة ديانا بفستان الانتقام، الذى كان سئ السمعة في لندن 1994.

وفقا لموقع independant كانت المصممة اليونانية كريستينا ستامبوليان قد ابتكرت الفستان من الشيفون بدون أكتاف، وتميز برقبة متدلية، وخط أسود مع الكعب العالي الحريري ، والجوارب السوداء الشفافة، وقلادة العنق الرائعة.

أُطلق على المجموعة لاحقا اسم "فستان الانتقام" لأن ديانا ارتدته في نفس الأمسية التي اعترف فيها الأمير تشارلز علنًا بعلاقته مع كاميلا باركر بولز في حدث لفيلم وثائقي، وكانت ديانا قد خططت في الأصل لارتداء فستان مصمم جديد لهذا الحدث، لكنها غيرت رأيها وارتدت هذا الفستان، واختارته من كريستينا ستامبوليان، وهو الذي امتلكته منذ عام 1991 بعد شرائها له في رحلة تسوق مع شقيقها.

في اليوم التالي، سيطر اختيار أزياء ديانا على الصفحات الأولى، فبالنسبة لها كان لهذا الفستان غرضًا رمزيًا ضخمًا، لا يزال صداه مستمرا حتى اليوم، وقالت ماري جرينويل صديقة ديانا وخبيرة التجميل: "الفستان يعبر عن نظرة ديانا الانتقامية من زوجها المنفصل عنها، وفقا للثقافة الشعبية السائدة، وعلى الرغم من ذلك فقد بدت فيه رائعة، بهذا الجسد الرشيق والحزين من الخيانة.

ديانا فستان الانتقام الصحف تشارلز خيانة لندن قلادة عنق

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