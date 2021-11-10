الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«معلومات الوزراء» يرصد تقرير منظمة العمل الدولية حول عدد ساعات العمل عالميًا

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد الإصدار الثامن من "مرصد منظمة العمل الدولية: كوفيد-19 وعالم العمل"، الصادر في نهاية أكتوبر 2021.

وأشارت التقديرات إلى أن ساعات العمل على مستوى العالم في الربع الثالث من عام 2021 تظل أقل مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19" (الربع الرابع 2019) بنسبة 4.7% (بما يعادل 137 مليون وظيفة بدوام كامل).

كما تشير التقديرات إلى أن إجمالي ساعات العمل خلال الربع الثالث من عام 2021 قد انخفض في الدول مرتفعة الدخل بنسبة 3.6% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2019، وبلغت هذه النسبة 5.7% في الدول منخفضة الدخل، و7.4% في دول الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.

وسُجِّلت أقل خسائر في ساعات العمل مقارنةً بمستويات ما قبل الجائحة في أوروبا وآسيا الوسطى، حيث لم تتجاوز نسبة الخسائر 2.5%، تليها دول آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.6%، ثم الأمريكيتين بنسبة 5.4% ثم أفريقيا بنسبة 5.6%، وأخيرًا الدول العربية بنسبة 6.5%. 

وأشار التقرير إلى أن تعافي سوق العمل يتوقف على معدلات التطعيم ضد الجائحة، ففي أوائل أكتوبر 2021، وصلت نسبة الأفراد الذين تم تلقيحهم بالكامل ضد الجائحة على مستوى العالم إلى 34.5%، وبلغت هذه النسبة 59.8% في الدول ذات الدخل المرتفع و1.6% في الدول منخفضة الدخل، ومن ثم يوجد تفاوت شديد في توزيع اللقاحات عبر الدول.

وتشير التقديرات إلى أن تلقي كل 14 شخصًا للقاح ضد الجائحة خلال الربع الثاني من عام 2021 قد أضاف فرصة عمل واحدة بدوام كامل إلى سوق العمل العالمي، مما أدى إلى تعزيز التعافي في أسواق العمل.

مستويات سوا الدول العربية منظمة العمل الدولية آية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مستوى العالم سوق العمل

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وائل لطفي

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