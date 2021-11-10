وزير الاتصالات يبحث مع «طلبات» الخطط المستقبلية لتوسعها فى مصر

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع توماسو رودريجيز، الرئيس التنفيذى لشركة “طلبات” بالشرق الأوسط.

وتناول اللقاء استعراض مشروعات الشركة وخططها المستقبلية للتوسع في حجم أعمالها في مصر، وزيادة أعداد العاملين بها من المتخصصين في تقديم الخدمات التكنولوجية، بالإضافة إلى التباحث حول فتح آفاق التعاون في بناء القدرات الرقمية للشباب المصري.

يذكر أن شركة طلبات تعد واحدة من أكبر المنصات في مصر والشرق الأوسط في مجال تقديم خدمات طلب وتوصيل الطعام والبقالة عبر الإنترنت.

وشهد اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية للشركة في مجال التجارة الإلكترونية والسريعة في مصر، والتي تعتبر السوق الأكبر لنشاط الشركة فى المنطقة.

وكذلك بحث فرص الاستثمار المستقبلية بالسوق المصرية، كما تضمن اللقاء مناقشة خطة توسعات الشركة لزيادة قدراتها التشغيلية من خلال إقامة متاجر افتراضية جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، والتوسع في محافظات مختلفة لتغطية جميع أنحاء البلاد.

وزير الاتصالات

وقال الوزير، إن السوق المصرية سوق واعدة وتحمل فرصًا كبيرة للنمو بشكل مستمر، مثمنًا جهود الشركة في استخدام الحلول الرقمية في تقديم خدماتها للمستفيدين، وكذلك على حرصها على التوسع وزيادة استثماراتها فى مصر.

وأشار إلى أهمية التشبيك بين شركة طلبات للتوصيل مع منظومة الشركات الناشئة في مصر، والتي يمكن من خلالها توفير حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم أنشطة الشركة، لافتًا إلى أن مصر غنية بالشباب أصحاب المهارات والكفاءات الرقمية.

ولفت إلى استراتيجية بناء القدرات الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصقل مهارات الشباب فى علوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأهيلهم للمنافسة في الأسواق الاقليمية والعالمية؛ حيث تمت مضاعفة الاستثمار في برامج التدريب التقنى 22 مرة لترتفع من 50 مليون جنيه، بمستهدف تدريب 4 آلاف شاب إلى 1.3 مليار جنيه، بمستهدف تدريب 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، في ضوء تنفيذ خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في ربوع الوطن؛ لإتاحة التدريب المتخصص ودعم الإبداع وريادة الأعمال.

وأشار إلى أهمية توسيع قاعدة الاستفادة من فرص العمل التى ستوفرها الشركة لتشمل الشباب من مختلف المحافظات، وكذلك الشباب من ذوى القدرات الخاصة؛ مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم برنامج تدريبي لتنمية مهارات الشباب، في إطار خطة الشركة للتوسع في مصر وزيادة أعداد العاملين بها.

وزير الاتصالات

من جانبه، أوضح توماسو رودريجيز، أن شركة طلبات هى شركة تكنولوجية تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 17 عامًا، مؤكدًا على أهمية السوق المصرية خاصة في ظل خطة التحول الرقمى الطموحة التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها، موضحًا أن الشركة تتواجد فى 20 مدينة مصرية، وتتعاون مع أكثر من 10 ألف مقدم خدمة، فضلاً عن تواجد مركز خدمات مشترك إقليمي يدعم العملاء للشركة بمصر، والذي يقدم خدمة العملاء ودعم المطاعم لجميع دول المنطقة.

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة “طلبات”، أن فروع الشركة في المنطقة يعمل بها أربعة آلاف موظف، منهم ألفان في مصر، مشيرًا إلى رغبة الشركة في العاملين بها من مطوري البرمجيات والكوادر في مجال التكنولوجيا في مصر لتلبية احتياجاتها.

وجرى الاتفاق على التعاون فى إنشاء أكاديمية تهدف إلى صقل مهارات الشباب في مجال البرمجة، للحصول على فرص عمل متميزة بالشركة، ودعم الشركات الناشئة في مصر، كما تم الاتفاق على أن تتعاون الشركة مع الوزارة في مجال دعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بمراكز إبداع مصر الرقمية.

كما تمت مناقشة إمكانية التعاون بين شركة طلبات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، بهدف إنشاء مركز تميز لتقديم خدمات التعهيد والخدمات المشتركة لعملاء الشركة فى المنطقة انطلاقًا من مصر.