الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«معايير اختيار شريك الحياة» ندوة لمركز الأزهر للفتوى في مطروح 

صورة من الندوة
صورة من الندوة

واصلت قافلة الأزهر التثقيفية والتوعوية التي ينظمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والموفدة إلى محافظة مطروح؛ تنفيذ برنامَجها الأسري والمجتمعي، وذلك بلقائها بشباب مدينة مطروح في مقر النادي الاجتماعي بالمدينة.

وأكد المشاركون خلال الندوة أهمية الدور المجتمعي في علاج المشكلات الأسرية، وضوابط اختيار شريك الحياة، والتغلب على المشاكل التي تؤرق أفراد الأسرة بمختلف فئاتها، فضلًا على أهمية الترابط الأسري ودوره في بناء مجتمع واعٍ مستقر.

ووجه المحاضرون عددا من النصائح للشباب المقبل على الزواج ومنها: أن يكون الاختيار من خلال فهم طبيعة الآخر، والتأكيد على أهمية الأخلاق والمعاملة الحسنة بين الطرفين، موضحين الفرق بين الدين والتدين والتطبيق العملي لأحكام الدين، والدراسة الواعية لقرار الزواج من مختلف الجوانب قبيل الإقدام على تلك المرحلة.

وتهدف القافلة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعي المجتمعي والأسري، وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها، ودعم أبناء الوطن في الدفاع عنه وعن مقدراته والحد من ظاهرة التطرف ومواجهتها.

وبدأت أعمال القافلة التوعوية التي ينظمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الموفدة إلى محافظة مطروح في  7 نوفمبر وتستمر إلى 11 من الشهر ذاته؛ لتنفيذ برنامَج التوعية الأسرية والمجتمعية.

وألقى أعضاء القافلة اليوم محاضرة بكليتي اللغات والآثار بجامعة مطروح، تناولت فضل الدفاع عن الوطن ومكانته في نفوس أبنائه، مستعرضة الانحرافات الفكرية للجماعات المتطرفة، كما تناولت ظاهرة التنمر وسوء الظن والغيبة والنميمة، وعلاج التعصب والغش والخداع والأنانية.

وفي كُلْيَة علوم البِترول بجامعة مطروح؛ أوضح أعضاء القافلة ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن كيفية  حماية النفس والغير من الوقوع فى براثن الأفكار المتطرفة والآثار السلبية المترتبة على الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل مع توضيح الاستخدام الإيجابي لها.

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وائل لطفي

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