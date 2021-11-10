«الزراعة» تكشف أسباب تشقق ثمار البطاطس

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة معهد بحوث أمراض النبات عن أسباب تشقق ثمار البطاطس ودور الأسمدة والمبيدات في ذلك.

-وشملت أسباب تشقق درنات البطاطس عيب فسيولوجي أو مرضي نتيجة الإصابة ببعض الأمراض النباتية.

أولاً: التشقق الفسيولوجي

العيوب الفسيولوجية هي تلك النموات غير الطبيعية أو المرضية التي تحدث في محاصيل الخضر نتيجة لتغيير العوامل البيئية و تقلل هذه العيوب من القيمة الاقتصادية للخضار وقد يرجع حدوث العيب الفسيولوجي إلى نقص أو زيادة العناصر الغذائية أو إلى اختلاف درجة الحرارة واختلاف الإضاءة والرطوبة.

و يزداد التشقق الفسيولوجي خلال الموسم الشتوي الحالي، خاصة في العروات المبكرة المزروعة في أكتوبر الماضي.

-العوامل التي تؤدي إلى ظهور العيوب الفسيولوجية

1ـ الصدمات الحرارية وخاصة زيادة درجة حرارة الليل وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار وما بين الأيام.

2ـ زيادة تذبذبات الرطوبة

الأرضية والجوية والسبب الرئيسي الهطول المتقطع للأمطار أثناء الفترة الحرجة من تكون الدرنات أو صدمات الري (تغريق بعد تعطيش أو العكس).

3ـ نوعية “حساسية” الصنف المنزرع ويمثل ٦٥٪ من الأسباب

4ـ زيادة التسميد الآزوتي وخاصة اليوريا وخاصة التسميد المتأخر وتمثل ١٥٪.

5ـ النقص الحاد في عنصري الكالسيوم والبورون ويمثل ٥٪.

6ـ الزراعة السطحية وخاصة للأصناف طويلة المدادات وذات الدرنات المطاولة تمثل ٥٪.

7ـ التسمم بمبيدات الحشائش (وخاصة جرنستار) أو الإصابة بالريزوكتونيا وتمثل ٥٪.

8ـ الرش بمركبات السيتوكينين بتركيزات أو جرعات عالية ٥٪.

-ثانياً: التشقق المرضي

وهو الناتج عن الإصابة بفطر ريزوكتونيا، والمسبب المرضى له سلالات تسبب مرض القشرة السوداء (المعروفة) وسلالات أخرى تسبب تشقق الدرنات.

وتختلف التشققات المرضية عن الآخر الفسيولوجي حيث يكون التشقق المرض، طولي وعرضي “قصير” وذو ملمس خشن وفى الغالب يتعفن ، (وعلاجه هو عدم زراعة تقاوي مصابة بـالقشرة السوداء او زراعة بطاطس عقب بطاطس مصابة -أو إضافة 10 كجم كبريتات نحاس “جنزارة” مع الرية الأولى.