الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف أسباب تشقق ثمار البطاطس

بطاطس
بطاطس

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة معهد بحوث أمراض النبات عن أسباب تشقق ثمار البطاطس ودور الأسمدة والمبيدات في ذلك.

-وشملت أسباب تشقق درنات البطاطس عيب فسيولوجي أو مرضي نتيجة الإصابة ببعض الأمراض النباتية.

أولاً: التشقق الفسيولوجي

العيوب الفسيولوجية هي تلك النموات غير الطبيعية أو المرضية التي تحدث في محاصيل الخضر نتيجة لتغيير العوامل البيئية و تقلل هذه العيوب من القيمة الاقتصادية للخضار وقد يرجع حدوث العيب الفسيولوجي إلى نقص أو زيادة العناصر الغذائية أو إلى اختلاف درجة الحرارة واختلاف الإضاءة والرطوبة.

و يزداد التشقق الفسيولوجي خلال الموسم الشتوي الحالي، خاصة في العروات المبكرة المزروعة في أكتوبر الماضي.

-العوامل التي تؤدي إلى ظهور العيوب الفسيولوجية

1ـ الصدمات الحرارية وخاصة زيادة درجة حرارة الليل وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار وما بين الأيام.
2ـ زيادة تذبذبات الرطوبة

الأرضية والجوية والسبب الرئيسي الهطول المتقطع للأمطار أثناء الفترة الحرجة من تكون الدرنات أو صدمات الري (تغريق بعد تعطيش أو العكس).
3ـ نوعية “حساسية” الصنف المنزرع ويمثل ٦٥٪ من الأسباب
4ـ زيادة التسميد الآزوتي وخاصة اليوريا وخاصة التسميد المتأخر وتمثل ١٥٪.
5ـ النقص الحاد في عنصري الكالسيوم والبورون ويمثل ٥٪.
6ـ الزراعة السطحية وخاصة للأصناف طويلة المدادات وذات الدرنات المطاولة تمثل ٥٪.
7ـ التسمم بمبيدات الحشائش (وخاصة جرنستار) أو الإصابة بالريزوكتونيا وتمثل ٥٪.
8ـ الرش بمركبات السيتوكينين بتركيزات أو جرعات عالية ٥٪.

-ثانياً: التشقق المرضي

وهو الناتج عن الإصابة بفطر ريزوكتونيا، والمسبب المرضى له سلالات تسبب مرض القشرة السوداء (المعروفة) وسلالات أخرى تسبب تشقق الدرنات.

وتختلف التشققات المرضية عن الآخر الفسيولوجي حيث يكون التشقق المرض، طولي وعرضي “قصير” وذو ملمس خشن وفى الغالب يتعفن ، (وعلاجه هو عدم زراعة تقاوي مصابة بـالقشرة السوداء او زراعة بطاطس عقب بطاطس مصابة -أو إضافة 10 كجم كبريتات نحاس “جنزارة” مع الرية الأولى.

-الزراعة تكشف أسباب تشقق ثمار البطاطس ودور الأسمدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

أول تعليق من الزمالك على مفاوضات الأهلى مع مصطفى فتحى

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10-11-2021

صورة سائق الميكروباص المتهم في واقعة التحرش بـ«فتاة الحصري»

«جرائم مروعة».. بلطجي الفيوم ومدمن الإسكندرية ودبور الإسماعيلية

«إي كاردز» تزود «بريميوم كارد» بحلول «ekyc»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

عباس: إسرائيل لن تتمتع بالسلام ما لم تعمل من أجله

حقيقة فرض ضريبة فردية على طعام السياح اليهود بالمغرب

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين