مدحت صالح يحيِى حفل «الكريسماس» فى جامعة مصر

يحيي الفنان مدحت صالح حفلًا غنائيًا بمناسبة أعياد الكريسماس يوم 24 ديسمبر المقبل ، على مسرح أوبرا جامعة مصر.

ونشر مدحت صالح إعلانًا دعائيًا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب فيه: "بمناسبة أعياد الكريسماس وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة عمرو سليم يوم الجمعة 24 ديسمبر في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".

وسيقدم صالح، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، مثل "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاي على نفسك"، "قلب واحد"، و"3 سلامات"، فضلًا عن أغاني ألبومه "بنت القلب".

وكان مدحت صالح قد طرح مؤخرًا أغنية "قوية يا مصر" ، رؤية فنية لكريم عرفة ومصطفى خضر، كلمات الشاعر هاني عبدالكريم، ألحان غريب، توزيع موسيقي طارق عبدالجابر.

وفي وقت سابق، أحيا الفنان الكبير مدحت صالح ليلة فنية ساهرة مع جمهور الإسكندرية، في ليلة جديدة من ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثلاثين والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وعلي مسرح مكتبة الإسكندرية، بمشاركة عازف البيانو الفنان الكبير عمرو سليم، الإثنين الماضي.

في بداية الفاصل قدم صالح التحية لجمهور الاسكندرية مرددًا "بحبكم يا أحلى جمهور.. جمهور الإسكندرية الغندورة"، وقد استقبله رواد الحفل بالتصفيق الحار، مرددين: "بنحبك يا مدحت".

بدأ الفاصل بمقطوعة موسيقية على البيانو للفنان عمرو سليم "آه لو تعرف" للفنانة الكبيرة نجاة، ثم شدا مدحت صالح بمجموعة من أبرز أعماله الغنائية بمصاحبة فرقته الموسيقية والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مدار مشواره الفنى الحافل، بالإضافة إلى أشهر أعمال التراث، منها: (بحلم على قدي، ولا تسوى دموع، يتقال، 3 سلامات، خدود حبيبي وردي، زي ما أمن عايز، الحلوة داير شباكها، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، الدنيا لو هتيجي)، ثم مقتطفات من أجمل أغاني كوكب الشرق السيدة "أم كلثوم"، واختتم الحفل بأغنيته الشهيرة "ابن مصر".