"تل اليهودية".. رواية جديدة لـ أحمد عبدالعزيز صالح

صدرت رواية جديدة للكاتب والروائى أحمد عبدالعزيز صالح بعنوان "تل اليهودية"، وهي رواية ترصد الغموض الشديد حول الأثر القديم الذي يحمل نفس الاسم.

ويؤرخ الكاتب في روايته للتلال الأثرية المعروفة باسم "تل اليهودية"، الواقعة بشبين القناطر محافظة القليوبية.

تدور أحداث الرواية فى أربعة أزمنة مختلفة يجمعها مكان واحد يحيطه غموض شديد وتصور يعتنقه الكثيرون، إنه مكان "ممسوس" بسحر قديم منذ أن نقل بعض الكهنة اليهود "هيكل سليمان" من أورشليم إلى مصر.

ويستعرض الكاتب بأسلوبه السردي البسيط قصصًا مستوحاة من أفكاره لتحكي لنا أحداثًا حقيقية وكيف أصبح هذا المكان بمرور الزمن مقصدًا للباحثين عن حلول لجميع مشكلاتهم.

يسرد "صالح" برشاقة قلمه أيضًا الأساطير والطقوس والحكايات التى دارت عن بركة هذا الموقع الفريد وقدرته على فك السحر وجلب الحظ وكذلك معالجة المشكلات الخاصة بالإنجاب والزواج والنحس والشفاء من الأمراض داخل أحداث حقيقية.

ومن أجواء الرواية، نقرأ:

لم يستطع أحد من من جماعة "الحسيديم" أن يتعايش مع تدنيس بيت المقدس، وتدنيس الهيكل. جميعهم يتبعونه، حفاظًا على دينهم وحياتهم، الكل مسئولون منه، وعليه حمايتهم جميعًا، وضمان الأمن والحياة لهم. يتذكر مقتل أبيه، والألم يعتصر صدره ويدمي قلبه، لم يستطع الدفاع عن أبيه المغدور به من قبل "أندرونيكوس"، نائب الملك.

الأيدي التي ترفع للسماء متضرعة للرب ليحفظ الهيكل لا يمكنها أن تمسك بفأس وتقتل. كنوز الهيكل المدفونة أمانة بين يديه الآن، بعد أن استطاع أخذها معه قبل الهروب. يثق بإيمان شديد أن الرب سينتقم ممن دنس الهيكل.

ولن يتركه هو وأتباعه دون رحمة ورعاية.

ويعد العمل هو الثالث للكاتب والروائى المصري أحمد عبدالعزيز صالح، وصدر له رواية "بير سكران"، ومجموعة قصصية قصيرة بعنوان "ديك سعاد".