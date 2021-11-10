الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تُشارك في النسخة الثانية من «دوري الوزارات»

دوري الوزارات
دوري الوزارات

شاركت وزارة الموارد المائية والري في النسخة الثانية من "دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري" بفريق ألعاب خماسيات كرة القدم، وتنس طاولة، وألعاب إلكترونية.

يأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بالرياضة وجعلها أسلوب حياة، وانطلاقًا من الاهتمام  برفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري من كافة النواحي، بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بإعداد فرق ألعاب الوزارة وتدريبهم بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشارك فريق الوزارة ضمن المجموعة الخامسة مع  وزارات "الخارجية ، والتعليم العالي، والتموين".

 وحقق فريق الخماسي الفوز على فريق وزارة الخارجية ٤ / صفر يوم الأربعاء الماضي، وعلى فريق وزارة التعليم ٤ / ١، وهو ما يؤهل فريق الوزارة للصعود لدور الـ ١٦، كما بدأ دورى الألعاب الالكترونية يوم أمس الثلاثاء، وسيبدأ دوري تنس الطاولة رجال اليوم الأربعاء.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة نظمت النسخة الثانية من دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تحت شعار "الرياضة للمتعة والحياة"، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزارات.

 

مجلس الوزراء رياضة وزارة التعليم مصر العاملين الشباب والرياضة إلكتروني الدكتور مصطفى مدبولي

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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