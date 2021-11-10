«الإحصاء» يكشف معدل التضخم في أكتوبر 2021
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (118.0) نقطة لشهر اكتوبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (1.7%) عن شهر سبتمبر 2021.
وأشار الإحصاء، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (7.3%) سجل لشهر اكتوبر 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.
وأرجع جهاز الإحصاء، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (13.1%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، بينما انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-6.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-4.8%).
وفيما يخص التغيــر الشهــرى (شهــر اكتوبر 2021 مقارنة بشهـر سبتمبر 2021):
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (1.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.3%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.4%).
• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%).
هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-6.4%).
• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-4.8%).
2- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.3%).
3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%).
4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً
قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.4%).
- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%).
6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%).
7- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (8.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (13.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (4.6%).
8- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي
بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (9.9%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني
بنسبة (5.3%).
9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%).
10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.3%).