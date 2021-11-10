نشاط الرئيس السيسي يتصدر عناوين واهتمامات صحف القاهرة

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وخاصة كلمته لرؤساء أجهزة "المنتدى العربي الاستخباري" عبر الفيديو كونفرانس، ولقائه مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.



ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "مصر تساعد الأشقاء للوصول ببلادهم إلى بر الأمان"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس السيسى أكد أن مصـر لـم ولـن تـألو أي جهد في مساعدة أشقائها على الوصول ببلادهم إلى بر الأمان، من خلال الحل السياسي الشامل الذي يتضمن خطوات وإجراءات متزامنة، تستند إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، وتفعيل إرادة الشعوب.



وأشارت إلى أن ذلك جاء في كلمة الرئيس السيسي، أمس، عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة «المنتدى العربي الاستخباري»، فى إطار أعمال الاجتماع الاستثنائي للمنتدى، الذي يعقد حاليا بالقاهرة.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي شدد على مبدأ المسئولية المشتركة فى مجابهة التحديات التى تواجه المنطقة، خاصة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، التي تستدعى انتهاج مقاربات شاملة خـلال التعامل مع الأزمات الإقليمية، من خلال التركيز على إنهاء التدخلات الأجنبية فى شئون المنطقة العربية، واحترام قرار وإرادة الشعوب وسيادة الدول الوطنية ومؤسساتها، بما من شأنه إنهاء استغلال التنظيمات الإرهابية والتكفيرية هذه الأزمات وتداعياتها.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله: إن الرئيس أعرب، فى كلمته، عن ترحيبه بالوفود المشاركة فى «المنتدى العربي الاستخباري»، مثمنا مجهوداتهم لإثراء أعمـال المنتـدى منـذ تدشينه، باعتباره مـحفـلا فريـدا من نوعه فى المنطقة، على نحو يعزز من التعاون العربى المشترك فى المجالات الأمنية والمعلوماتية، وهو ما تجسد من خلال المبادرات التي أطلقها أعضـاء المنتـدى خلال الفترة الماضية، للعمل الأمنى المشترك، وتبادل التقييمات فى إطار من الشفافية الكاملة حول مصادر التهديدات المحيطة بالمنطقة العربية.



ومن جهتهم، وجه الحضور من رؤساء أجهزة المخابرات العربية الشكر للرئيس السيسى على رعايته المستمرة أعمال "المنتدى العربي الاستخباري"، مؤكدين أهمية المنتدى كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة؛ فضلا عن إسهامه فى إرساء منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب، تعتمد على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات، والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة فى هذا الشأن، بما يساعد على صون الأمن القومى العربى وتحقيق الآمال المنشودة لشعوب المنطقة.



وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "السيسى: علاقاتنا مع الأردن قوية وتاريخية"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن الرئيس السيسي، أكد قــوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين مــن روابـط أخوة ومودة ومصير مشترك وتوافق فى الرؤى والمواقف فى ظل التحديات الجسيمة التى تشهدها المنطقة.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الـرئيس السيسى أمس بقصر الاتحادية الأمير الحسين بن عبد الله، ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تكاتف وتــضــافــر جــهــود الـدول العــربـية للتصدى للأزمات القائمة ببعض فــى ليبيا ً دول المــنــطــقــة، خــاصــة وسوريا، وذلك فى إطار من احترام سيادتها ووحــدتــهــا وبــهــدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة.



ولفتت صحيفة (الأخبار) إلى أنه تم التطرق أيضا إلى سبل تعزيز الــتــعــاون مــع الــعــراق الشقيق في إطار آلية التعاون الثلاثي، خاصة مع ما تشكله هذه الآليـة مـن فرصة ملائمة لتبادل الرؤى إزاء القضايا والتحديات محل الاهتمام المشترك، حيث تم تجديد التأكيد على إدانة مــحــاولــة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي، وإبــداء الدعم الكامل من ًمؤخرا البلدين لاستقرار الأوضاع بالعراق الشقيق، ومساندته فى حربه ضد الإرهاب، ودعم مسيرته السياسية.



وتحت عنوان "الرئيس يوجه بعلاج هادي.. وجهاز عروسة لشقيقته"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أنه فى لفتة إنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسى وجـه بالاستجابة الفورية لاستغاثة أسرة الشاب هادي المحمدي لإجراء عملية زراعة كلى له ولعدم قدرتهم على تحمل نفقات جهاز زواج شقيقته.



وأوضحت الصحيفة أن وزارة الصحة قامت على الفور بدفع فريق طبي وسيارة إسعاف مجهزة ونقل هادي ووالدته إلــى معهد الكلى القومى بالمطرية لإجــراء الفحوصات والتحاليل والأشعة الازمة تمهيداً لإجراء العملية الأسبوع المقبل، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي للأسرة التي تتكون من خمسة أفــراد وسيتم تسجيل هــادي بمنظومة تكافل وكرامة بعد عرضه على القومسيون الطبي وصرف مبلغ ألف جنيه للأسرة شهريًا.



وعودة لصحيفة "الأخبار"، التي ذكرت، تحت عنوان "مدبولى يتابع موقف الوحدات الصناعية الجاهزة للافتتاح"، أن د. مصطفى مــدبــولــي، رئــيــس مجلس الـــوزراء، بحث موقف عــدد من المشروعات الصناعية الخــاصــة الجــاهــزة للافتتاح، ســواء فــى المناطق الاستثمارية أو الحــرة.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء مدبولي مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك عروضا مقدمة من بعض المستثمرين لبدء عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مصنع لتصنيع قطرات العيون، موضحا أنــه يتم التجهيز حاليًا لعقد منتدى رجال أعمال فى المجر خلال شهر ديسمبر المقبل، كما يتم الاستعداد حاليا أيضا لعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين العُمانيين، بالتنسيق مع السفير العماني لدى القاهرة.



وعودة لصحيفة "الأخبار" التي ذكرت تحت عنوان "طرح ألف سلعة مختلفة بالمجمعات الاستهلاكية يوميا"، أن الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن تنفيذ عدة اجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا تضمنت طرح ألف سلعة مختلفة يوميًا بتخفيضات تصل إلى 20% من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ على مستوى الجمهورية.



وأضاف مصيلحى أن الوزارة تستهدف طرح السلع خاصة الاستراتيجية منها مثل: السكر والزيت والأرز والمكرونة والشاى وغيرها من السلع الأخرى بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين.



وتحت عنوان "الشارتر الروسي يعود لشرم والغردقة"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن حركة الطيران الشارتر بين روسيا والمنتجعات السياحية استؤنفت أمس بعد توقف دام ما يقرب من 6 سنوات، وذلك عقب استئناف الطيران المنتظم أغسطس الماضى مما يساهم فى زيادة تدفق السياح من روسيا إلى مصر.



وأوضحت الصحيفة أن مطار الغردقة الدولي استقبل، أمس، أولى رحات الطيران السياحية الشارتر القادمة من روسيا لشركة طيران yraivA وعلى متنها 481 راكبًا، وسط إجــراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجــراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة حرارة الركاب.



وكشفت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن عددًا من الشركات الطيران الروسية حصلت على الموافقات الخاصة بهبوط طائرتها إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة.

كما ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن المركز الإعــلامــي لمجلس الـــوزراء نفى ما انتشر من أنباء بشأن تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.



وفي الشأن الرياضي وتحت عنوان "الفراعنة يغادر اليوم للبحث عن النقطة الـ13 في لوندا" ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ستغادر القاهرة في الواحدة ظهر اليوم على متن طائرة خاصة إلى العاصمة الأنجولية لواندا، لمواجهة منتخب أنجولا بعد غد فى الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.



وأضافت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختار طاقم تحكيم من الكونعو الديمقراطية بقيادة نجامبو ندالا.. مشيرة إلى أن المنتخب الوطني يتصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بينما يحل منتخب ليبيا ثانيًا بـ6 نقاط، والجابون ثالثًا بـ4، ويتذيل أنجولا المجموعة بـ3 نقاط فقط