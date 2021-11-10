الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«ميتا» تعمل على إزالة خيارات التسويق التي تسمح للمعلنين باستهداف موضوعات «حساسة»

ميتا
ميتا

أعلنت شركة "ميتا" أنها ستعمل على إزالة خيارات التسويق التي تسمح للمعلنين باستهداف موضوعات "حساسة" معينة بما في ذلك العرقية والدين والسياسة.


ووفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني فإن المنصة التي تم تغيير اسمها مؤخرًا من "فيسبوك" إلى "ميتا" تتخوف من إساءة استخدام نظام الإعلانات الخاص بها لإيذاء الأشخاص المستضعفين.


وقال نائب رئيس المنصة للتسويق والإعلانات جراهام مود إنه ميتا تسعى في المقابل لتمكين المنظمات غير الربحية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، مشيرة إلى أن إساءة استخدام خيارات الاستهداف التي نوفرها للمعلنين بحاجة إلى التغيير.


يتيح نظام الاستهداف التفصيلي للمعلنين تحسين الجمهور الذي يرى إعلاناتهم بناءً على عدد من المعايير، مثل أنواع الصفحات والمجموعات التي يتبعها المستخدمون على النظام الأساسي، والإعلانات الأخرى التي نقروا عليها، بالإضافة إلى الخصائص الديمجرافية مثل العمر والجنس وأيضًا الموقع.
 

 

كاليفورنيا الولايات المتحدة ميتا

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