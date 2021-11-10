الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الموريتانى يتسلم رسالة تضامن من نظيره الجامبى

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير خارجية جامبيا مامادو تنجارا المبعوث الخاص للرئيس آداما بارو، وذلك في القصر الرئاسي في نواكشوط.


ووفقا لبيان الرئاسة الموريتانية، فقد قام وزير خارجية جامبيا بتسليم الرئيس الموريتاني رسالة من نظيره الجامبي، تؤكد تضامن جامبيا مع موريتانيا والتأكيد على الاستعداد للعمل معا يدا بيد لتعزيز محور بانجول – نواكشوط.


وتضمنت الرسالة أيضا ملف الهجرة خاصة هجرة الشباب الجامبي إلى أوروبا عبر البحر، وجهود الإنقاذ التي تقدمها موريتانيا في هذا الصدد.

 

وعلى صعيد آخر، أكدت موريتانيا أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري مع الجزائر في ظل "رؤية تنموية شاملة تخدم أمن واستقرار البلدين".


جاء ذلك خلال كلمة وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، في اختتام أعمال الدورة الأولى من اللجنة الثنائية الحدودية المشتركة الجزائرية - الموريتانية والتي انطلقت أعمالها أمس بالجزائر العاصمة.


وشدد مرزوق على أن موريتانيا ستعمل على تطبيق ما أسفر عنه هذا الاجتماع من توصيات ومقترحات خدمة للمصالح المشتركة.


وأوضح وزير الداخلية الموريتاني أن اللجنة أوصت بضرورة "تحقيق الاندماج الاقتصادي في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم أمن واستقرار البلدين"، حيث تمكنت من "إجراء تقييم لمجريات الواقع ورسم الأهداف الرامية إلى العمل على رفع سقف أوجه التنمية في المناطق الحدودية عبر الخطط التي تمكن سكان هذه المناطق من الاندماج في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم الأمن والاستقرار وتعزيز حسن الجوار".


وكان وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود قد جدد بدوره عزم بلاده على العمل مع موريتانيا من أجل "تجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع،" تطبيقا لتوجيهات قائدي البلدين اللذين يوليان الأهمية القصوى لتنمية وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة وتلبية متطلبات قاطنيها".

أمن قدم وزير خارجية الرئاسة الجزائر وزير الداخلية محمد سالم باب شيخ اوروبا موريتانيا

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وائل لطفي

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