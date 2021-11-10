كوريا الجنوبية تسجل 2425 إصابة جديدة بكورونا

تجاوز عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عتبة الـ 2400 حالة لأول مرة منذ ستة أيام.



وسجلت كوريا الجنوبية 2425 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية بزيادة 710 حالات عن اليوم السابق، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء.



وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 385831حالة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



كما سجلت كوريا الجنوبية 14 حالة وفاة بالفيروس ، مما يرفع الإجمالي إلى 3012 وفاة منذ بدء الجائحة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى إلى نحو 41.63 مليون شخص، وهو ما يمثل 81.1 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل حوالي 39.49 مليون شخص، أو حوالي 67.9 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض.

وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية "كو جيه-يونج"، اليوم الإثنين، أن الحكومة تخطط لتأمين العلاج الدوائي لفيروس كورونا بما يكفي 404 آلاف شخص، وسيتم استيراده تدريجيًا بدءًا من فبراير القادم.

ووفقًا لوكالة أنباء «يونهاب»، فقد وقّعت الحكومة الكورية عقد شراء ما يكفي 200 ألف شخص مع شركة ميرك أند كومبوني (MSD) للأدوية الأمريكية في سبتمبر الماضي، وعقد شراء ما يكفي 70 ألف شخص مع شركة «فايزر» الأمريكية في أكتوبر الماضي.

وتجري التشاورات مع هاتين الشركتين، بالإضافة إلى شركة روشو السويسرية، لإنهاء عقود شراء جرعات تكفي 134 ألف شخص خلال هذا الشهر.

ويتوقع أن يسهم العلاج الدوائي- الذي يسهل تناوله- في الحد من ارتفاع المرضى الذين يحتاجون إلى التمريض بالمستشفيات والمرضى في حالات خطرة عند تطبيق "العودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية".