الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 2425 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

تجاوز عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عتبة الـ 2400 حالة لأول مرة منذ ستة أيام.
 

وسجلت كوريا الجنوبية 2425 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية بزيادة 710 حالات عن اليوم السابق، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء.
 

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 385831حالة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
 

كما سجلت كوريا الجنوبية 14 حالة وفاة بالفيروس ، مما يرفع الإجمالي إلى 3012 وفاة منذ بدء الجائحة.

 

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى إلى نحو 41.63 مليون شخص، وهو ما يمثل 81.1 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل حوالي 39.49 مليون شخص، أو حوالي 67.9 % من السكان، على تطعيم كامل، من  جرعتين، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض.

وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية "كو جيه-يونج"، اليوم الإثنين، أن الحكومة تخطط لتأمين العلاج الدوائي لفيروس كورونا بما يكفي 404 آلاف شخص، وسيتم استيراده تدريجيًا بدءًا من فبراير القادم.

ووفقًا لوكالة أنباء «يونهاب»، فقد وقّعت الحكومة الكورية عقد شراء ما يكفي 200 ألف شخص مع شركة ميرك أند كومبوني (MSD) للأدوية الأمريكية في سبتمبر الماضي، وعقد شراء ما يكفي 70 ألف شخص مع شركة «فايزر» الأمريكية في أكتوبر الماضي.

وتجري التشاورات مع هاتين الشركتين، بالإضافة إلى شركة روشو السويسرية، لإنهاء عقود شراء جرعات تكفي 134 ألف شخص خلال هذا الشهر.

ويتوقع أن يسهم العلاج الدوائي- الذي يسهل تناوله- في الحد من ارتفاع المرضى الذين يحتاجون إلى التمريض بالمستشفيات والمرضى في حالات خطرة عند تطبيق "العودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية".

 

وفاة اصابة جنوب كورونا كوريا الجنوبية فيروس كورونا كوريا الجنوب بفيروس كورونا إصابة بفيروس كورونا إصابة بكورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

بيع نسخة مقلدة للموناليزا بـ210 آلاف يورو بمزاد فى باريس

أول تعليق من الزمالك على مفاوضات الأهلى مع مصطفى فتحى

أول تعليق من وزير التعليم على وضع منهج الكيمياء والفيزياء للرابع الابتدائى

سعر اليورو يواصل الارتفاع اليوم الأربعاء 10-11-2021

الحكومة تقرر وقف استيراد التوك توك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

عباس: إسرائيل لن تتمتع بالسلام ما لم تعمل من أجله

حقيقة فرض ضريبة فردية على طعام السياح اليهود بالمغرب

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين