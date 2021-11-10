إغلاق طريق الإسماعيلية الصحراوى بسبب ظهور شبورة كثيفة

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور ، صباح اليوم الأربعاء، عن طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب ظهور شبورة مائية كثيفة وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات منعا لوقوع الحوادث.



كانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية أمام قائدى السيارات وعلى الفور تم غلق طريق الإسماعيلية الصحراوي وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

من جانبه أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة حلوان.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من الخدمات المرورية مفادها انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة حلوان اتجاه بنى سويف، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج وجارٍ رفع آثار الحادث.