الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إغلاق طريق الإسماعيلية الصحراوى بسبب ظهور شبورة كثيفة

شبورة
شبورة

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور ، صباح اليوم الأربعاء، عن طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب ظهور شبورة مائية كثيفة وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات منعا لوقوع الحوادث.


كانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية أمام قائدى السيارات وعلى الفور تم غلق طريق الإسماعيلية الصحراوي وتعيين الخدمات المرورية  اللازمة.

 

من جانبه أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة حلوان.

 

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من الخدمات المرورية مفادها انقلاب سيارة ميكروباص بطريق  الصحراوي الشرقي بعد بوابة حلوان اتجاه بنى سويف، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج وجارٍ رفع آثار الحادث.

غلق طريق الإسماعيلية الصحراوي شبورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

أول تعليق من الزمالك على مفاوضات الأهلى مع مصطفى فتحى

أول تعليق من وزير التعليم على وضع منهج الكيمياء والفيزياء للرابع الابتدائى

إيقاف مدحت شلبى عن التعليق حتى نهاية 2021

الحكومة تقرر وقف استيراد التوك توك

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين

لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى