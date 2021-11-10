ترامب: لم أتحدث مع بايدن

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه لم يتحدث مع الرئيس الحالي جو بايدن، معربا عن استعداده لتقديم أي مساعدة للولايات المتحدة.

وقال ترامب: "لا، لم أتحدث معه، لا.. هل يمكنني؟ كما تعلم، إذا كان بإمكاني مساعدة هذا البلد، سأساعده".

وشدد ترامب على أن الإدارة الحالية لديها "وجهة نظر مختلفة للغاية" وهي "تصحير البلاد" التي "ستذهب إلى الجحيم".

وأضاف: "كما تعلم، إذا كنا سنعمل على جعل أمريكا عظيمة، بعكس كل الأشياء التي يفعلونها بألعابهم الصغيرة، مع الجانب الآخر، مع الديمقراطيين، ومحاكم العزل الوهمية، وكل الأشياء التي قاموا بها، إذا عملنا فقط على تحقيق العظمة لهذا البلد، سنهزم الجميع بسرعة وسهولة".

وفي أبريل 2020، خلال الحملة الرئاسية، أجرى ترامب وبايدن محادثة هاتفية نادرة لمناقشة الاستراتيجية المتعلقة بالأيام الأولى لوباء الفيروس التاجي.

ووصف كل من ترامب وبايدن، في ذلك الوقت، المحادثة بأنها إيجابية للغاية.

وعلى صعيد آخر، كشف استطلاع جديد للرأي، أن ما يقرب من ثلثي الأمريكيين، لا يريدون أن يترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية ثانية.



وأظهر الاستطلاع ، الذي أجرته صحيفة /يو.إس.آيه توداي/ الأمريكية بالتعاون مع جامعة /سوفولك/، أن ما يقرب من 64 % (منهم 28 % من الديمقراطيين)، لا يريدون أن يخوض بايدن انتخابات عام 2024، وبالمقارنة قال 58% إنهم لا يريدون أن يترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لولاية أخرى في عام 2024.



وبين الاستطلاع أن 37.8 % يؤيدون العمل الذي يضطلع به بايدن أثناء فترة توليه منصبه، فيما رفضه 59 %، وقال 46 % (منهم 16 % ممن صوتوا لصالح بايدن)، إن الرئيس الأمريكي فعل أسوأ مما توقعوا.



وبالانتقال إلى ما أنجزته نائبة الرئيس كامالا هاريس منذ توليها منصبها، أعرب 27.8 % فقط ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لما اضطلعت به حتى الآن.



ووفقًا لاستطلاع /يو.إس.آيه توداي/ وجامعة سوفولك، يعتقد 20% فقط من الأمريكيين أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد ثلثاهم، أو 66% منهم، أن الولايات المتحدة تسلك المسار الخطأ.قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم،إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي من البترول وسط أزمة ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأضافت جرانهولم - في تصريحات نقلتها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية - أن "بايدن ينظر في كل الأدوات المتاحة لديه" لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار النفط الخام بما في ذلك اللجوء إلى استخدام الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط، موضحة أن ذلك الاقتراح "هو أحد الأدوات المتاحة أمامه وهو يدرسه بكل تأكيد".