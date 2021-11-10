مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح يكرم الفنانين العراقيين آسيا كمال ورائد محسن

كرمت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، متمثلة في الفنان مازن الغرباوي بمشاركة نقيب الفنانين العراقيين، رموز الفن العراقي في يوم الاحتفاء برموز المسرح العراقي، حيث تم تكريم الفنانة آسيا كمال والفنان رائد محسن ومنحهم درع سميحة أيوب التقديرى، وعرض فيلم تسجيلى عن مسيرتهما الفنية.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح يكرم الفنانين العراقيين



بدأ الاحتفال بإقامة معرض فى بهو مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ للفنانين العراقيين، للتعرف بمنجازتهم الفنية، ثم عرض فيلم تسجيلى عن دولة العراق وأهم معالمها السياحية ومزراتها ومسارحها، وألقى المخرج مازن الغرباوى كلمته، والتى أعرب خلالها عن سعادته بتخصيص أيام للاحتفال بالمسرح العراقي فقد تم التنسيق مع السفارة مثلما تم التنسيق سابقا مع السفارة التونسية لإقامة احتفال، ثم أقيم تنسيق مع نقابة الفنانين العراقيين بعقد يوم للاحتفال والاحتفاء برموز المسرح العراقي والتعرف على رموزها وإحداث تقارب ثقافى، واختتم كلمته متمنيا التوسع فى الدورات القادمة بتخصيص أيام إحتفالية للعديد من الدول.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح يكرم الفنانين العراقيين



فيما أعرب الدكتور جبار جودى، نقيب الفنانين العراقيين، عن اهتمامه وترحيبه بالتفاعل الكامل مع مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، وذلك إيمانا بأن الشباب هو الحاضر وركائز المستقبل، وهو ما دفعهم لدعم جميع الفعاليات والأنشطة الفنية، وإقامة المهرجان هى وسيلة لعمل حراك ثقافى بين الدول، وتلى كلمة نقيب العراقيين تكريم المخرج مازن الغرباوى بمنحه وسام نقابة الفنانين العراقيين.