الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مسرح هناهينو وتلقائية توشكى بالمسرح المتنقل بعزبة البوستة (صور)

المسرح المتنقل
المسرح المتنقل

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة إقامة فعاليات المسارح المتنقلة بعزبة البوستة بالسباعية شرق الحجز بحرى، من خلال فرع ثقافة برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.

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المسرح المتنقل 


الفعاليات تمت برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

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المسرح المتنقل 

تضمنت ثاني أيام الفاعليات محاضرة بعنوان محاضرة "دور الثقافة في تصحيح المفاهيم الخاطئة" ألقاها دكتور سيد الدالي، حيث أشار إلى أن ما تشهده البلاد في الفترة الأخيرة من صراع فكري وصراعات في المفاهيم الخاطئة، أدت الى زرع نواة للتطرف فكان الزاماً تصحيح هذه المفاهيم من خلال قصور الثقافة خاصة لدى الشباب الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل بل هم كل الحاضر وكل المستقبل، لتقودهم بعمليات تنوير وتبصير من خلال الندوات والمحاضرات التثقيفية لتصحيح المفاهيم الخاطئة التى تراود فكر الشباب والعمل على نشر روح الانتماء للوطن وكيفية الحوار وآدابه والمعايشة من الآخر.

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المسرح المتنقل 

 بجانب ذلك تم إستكمال الورشة الفنية "تبلوهات قشرة خشب" للفنانة منى يونس، ومعرض كتب لإصدارات الهيئة. 

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المسرح المتنقل 


ثم أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء داليا أحمد بقصيدة "قال الفتى"، وهدى الأسد" تسارع الذئاب، البارحة"، وهانى فتحى "أنا مش حاوى".

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المسرح المتنقل 

وقدم عرض لمسرح عرائس "هناهينو" للفنان هانى فهمى قدم فقرات "الشيخ عرفه "تنورة"، بكار، تايجر".

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المسرح المتنقل 


وتم إكتشاف مواهب من أطفال وأهالي القرية في "الغناء، إلقاء الشعر، الانشاد، العزف، الربابة".

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المسرح المتنقل 


وفى الختام قدم عرض لفرقة توشكى التلقائية بقيادة محمد شريف قدمت مجموعة من التبلوهات الأسوانية والنوبية.

المسرح المتنقل
المسرح المتنقل
المسرح المتنقل
المسرح المتنقل
المسرح المتنقل
المسرح المتنقل
المسرح المتنقل
المسرح المتنقل
المسرح المتنقل
المسرح المتنقل
المسرح المتنقل
المسرح المتنقل
أسوان قصور الثقافة متنقلة الهيئة العامة لقصور الثقافة المسارح المسرح المتنقل المسارح المتنقلة

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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