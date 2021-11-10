ألمانيا تقدم 150 مليون يورو لدعم الدول للتكيف مع تغير المناخ

تقدم ألمانيا 150 مليون يورو لدعم الدول الفقيرة للتكيف مع تداعيات تغير المناخ، حيث قدمت وزارة التنمية الألمانية 100 مليون يورو لصندوق البيئة العالمي المعني بأفقر الدول، وسوف يتم تسليم المبلغ المتبقي 50 مليون يورو من وزارة البيئة الألمانية لصندوق التكيف مع تغير المناخ.



وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، أن ألمانيا تظل أكبر مانح حيث تساهم الآن بنحو ملياري يورو سنويا في تمويل التكيف الدولي، موضحا أن ألمانيا تنفذ ما وافقت عليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي التزمت به في قمة التكيف مع تغير المناخ التي عُقِدَت في يناير 2021.



ونقل البيان قول جيرد مولر وزير التنمية الألماني: " يجب ألا يكون الناس في أفقر البلدان هم الخاسرون بسبب تغير المناخ حيث أنهم ساهموا بأقل قدر في تغير المناخ وهم أكثر من يعاني من العواقب".