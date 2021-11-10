الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تقدم 150 مليون يورو لدعم الدول للتكيف مع تغير المناخ

تغير المناخ
تغير المناخ

تقدم ألمانيا 150 مليون يورو لدعم الدول الفقيرة للتكيف مع تداعيات تغير المناخ، حيث قدمت وزارة التنمية الألمانية 100 مليون يورو لصندوق البيئة العالمي المعني بأفقر الدول، وسوف يتم تسليم المبلغ المتبقي 50 مليون يورو من وزارة البيئة الألمانية لصندوق التكيف مع تغير المناخ.


وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)،  أن ألمانيا تظل أكبر مانح حيث تساهم الآن بنحو ملياري يورو سنويا في تمويل التكيف الدولي، موضحا أن ألمانيا تنفذ ما وافقت عليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي التزمت به في قمة التكيف مع تغير المناخ التي عُقِدَت في يناير 2021.


ونقل البيان قول جيرد مولر وزير التنمية الألماني: " يجب ألا يكون الناس في أفقر البلدان هم الخاسرون بسبب تغير المناخ حيث أنهم ساهموا بأقل قدر في تغير المناخ وهم أكثر من يعاني من العواقب".

قدم وزارة المانيا ميركل انجيلا ميركل على تنمية فيس بوك بوك وزير اجتماع مليون يعاني وزارة البيئة مستشار الدولى التواصل الاجتماعي الالمانى سفارة تمويل صندوق المستشارة الألمانية وزير التنمية الألماني موقع التواصل الاجتماعي 100 مليون يورو

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