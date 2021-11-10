مسئول أممى يبحث الوضع الإقليمى مع الرئيس الموريتانى

بحث "القاسم وان" الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، رئيس بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق السلام في مالي (مينوسما)، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في القصر الرئاسي بنواكشوط الوضع في المنطقة.



ونقلت الرئاسة الموريتانية عن المسؤول الأممي تأكيده أن أهمية زيارته إلى موريتانيا تنبع من كونها عضوا في الوساطة الدولية التي تدعم مسلسل تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي الموقع بالجزائر، وهي عضو نشط كذلك في مجموعة الخمس بالساحل، كما أنها بلد جار لمالي التي تتقاسم معها حدودا طويلة.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 37 ألفا و489 حالة وذلك عقب تسجيل 54 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت الوزارة - في بيان لها، أن إجمالي الوفيات وصلت إلى 799 حالة وفاة، فيما جرى تسجيل 34 حالة تعاف من المرض؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 36 ألفا و41 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.