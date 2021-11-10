رئيس الحكومة المغربية يبحث سبل تحفيز وتسهيل المبادرات الاستثمارية

بحث رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، سبل وآليات تحفيز وتسهيل المبادرات الاستثمارية.



جاء ذلك خلال اجتماع لرئاسة الحكومة المغربية خصص لمناقشة الإجراءات الضرورية لتحفيز النهوض الاقتصادي من خلال الاستثمار، ولتسهيل المبادرة الاستثمارية.



وركز الاجتماع على مساهمة الجهات الاستثمارية في تطبيق السياسات العمومية في مجال الاستثمار، والوقوف على الإنجازات التي قامت بها هذه الجهات خلال العامين الماضيين.



وشارك في الاجتماع الوزراء المعنيين بالإضافة إلى مديري مراكز جهات الاستثمار بالمغرب.

وعلى صعيد آخر، قررت الحكومة المغربية، رفع حظر التنقل الليلي بكافة أرجاء المغرب ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان للحكومة المغربية أن هذا القرار يأتي طبقًا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينًا للنتائج الإيجابية التي تحققها "حملة التلقيح" وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب، واستنادًا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف البيان أن الحكومة قررت اتخاذ مجموعة إجراءات أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء "بوثيقة جواز التلقيح" أو "بشهادة الإعفاء من التلقيح"، للسفر إلى الخارج، والدخول لجميع الأماكن المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.

وأوضح البيان أن الإجراءات تشمل كذلك، السماح بالتنقل بين كافة أنحاء المغرب بدون الإدلاء بأي وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للإجراءات الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الأماكن التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تشهد توافد عدد كبير من المواطنين.

وأكدت الحكومة المغربية - في بيانها - على أنها ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على كافة المستويات واتخاذ إجراءات الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.

ودعت الحكومة المغربية إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وحثت غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة لتلقي اللقاح، تعزيزًا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية.