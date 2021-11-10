الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-11-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوبه لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على الأنحاء كافة.

وبالنسبة للظواهر الجوية، تكون هناك شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا (من 5 إلى 7 صباحا) في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:


العظمى الصغرى


القاهرة 28 18
الإسكندرية 26 20
وادي النطرون 26 18
طنطا 29 19
شبين الكوم 28 19
دمنهور 27 18
بلطيم 28 19
مطروح 26 16
السلوم 26 15
سيوة 26 14
بورسعيد 28 23
دمياط 28 21
الزقازيق 29 19
المنصورة 28 19
الإسماعيلية 29 18
السويس 29 20
العريش 27 19
رفح 27 18
رأس سدر 31 18
نخل 29 11
نويبع 31 22
طابا 28 20
كاترين 26 11
الطور 28 22
شرم الشيخ 32 22
الغردقة 33 21
مرسى علم 31 20
الفيوم 30 16
بني سويف 30 17
المنيا 30 18
أسيوط 31 16
سوهاج 32 17
قنا 34 18
الأقصر 34 18
أسوان 35 20
إدفو 35 20
أبو سمبل 34 21
الوادي الجديد 34 14
شلاتين 31 19
أبو رماد 29 19
حلايب 28 21
رأس حدربة 28 21
 

مصر ارصاد جديد المنيا سوهاج الوادي الجديد بني سويف خبراء الفيوم كاترين الحرارة الطقس البحر المتوسط درجات الحرارة العريش مطروح حالة الطقس الوجه البحري دمياط قناة وادى النطرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

بيع نسخة مقلدة للموناليزا بـ210 آلاف يورو بمزاد فى باريس

أول تعليق من الزمالك على مفاوضات الأهلى مع مصطفى فتحى

أول تعليق من وزير التعليم على وضع منهج الكيمياء والفيزياء للرابع الابتدائى

سعر اليورو يواصل الارتفاع اليوم الأربعاء 10-11-2021

الحكومة تقرر وقف استيراد التوك توك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

عباس: إسرائيل لن تتمتع بالسلام ما لم تعمل من أجله

حقيقة فرض ضريبة فردية على طعام السياح اليهود بالمغرب

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين