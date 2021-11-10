الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة مصر في قطر تشارك في افتتاح مكتب مصر للطيران

سفارة مصر في قطر
سفارة مصر في قطر تشارك في افتتاح مكتب مصر للطيران

شارك السفير عمرو الشربيني، سفير مصر فى قطر، اليوم، في افتتاح مكتب مصر للطيران في الدوحة بحضور كل من الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس هيئة الطيران المدني القطرية بالوكالة محمد الهاجري، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر والأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي «الأكوا» عبد الوهاب تفاحه.

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سفارة مصر في قطر تشارك في افتتاح مكتب مصر للطيران

وقال السفير المصري إن افتتاح مكتب مصر للطيران يأتي في أعقاب زيارة المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، إلى الدوحة فى سبتمبر الماضي، وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، والتي تم بموجبها زيادة عدد رحلات مصر للطيران إلى الدوحة.

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سفارة مصر في قطر تشارك في افتتاح مكتب مصر للطيران
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