عمر خيرت يعزف للوطن والحياة والحب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده بالأوبرا (صور)

عزف الموسيقار الكبير عمر خيرت للوطن والحياة والحب لتنفتح أبواب عالم الأحلام أمام جمهوره الذى شغل جميع مقاعد مسرح النافورة، وذلك خلال سهرة مميزة جاءت ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30.

عمر خيرت

فى البداية استقبل الجمهور خيرت بحفاوة بالغة، وخلالها وجه التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة، وقدم الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وجميع القائمين عليه.

عمر خيرت

عمر خيرت

ثم روى بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى مجموعة من حكاياته الساحرة التى تنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسى والهادئ الرومانسى، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية كان منها افتتاحية مصرية، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، هي دي الحياة، فى هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زي الهوى، رابسودية عربية، فيها حاجة حلوة.

عمر خيرت

كما عزف إعدام ميت، أندلسية، الخواجة عبد القادر، جيران الهنا، النوم فى العسل، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، عم أحمد، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، إلى جانب لحن أغنية إمتى الزمان يسمح يا جميل لمحمد عبد الوهاب.

وفي لفتة حب من الجمهور، احتفل محبي عمر خيرت، بعيد ميلاده، الذي يحل بعد يومين يوم 11 نوفمبر الجاري، وأخذ يردد نهاية الحفل «سنة حلوة يا جميل» «سنة حلوة يا عمر».

عمر خيرت

وعلى المسرح الخارجى تغنى كورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أعمال زمن الفن الجميل.

وتقام حفلات المهرجان مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

شروط حضور حفلات مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا

ـ غير مسموح بالجلوس إلاّ فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

-غير مسموح بتحريك المقاعد.

-ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

-ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

-ممنوع التصوير.

وفي سياق متصل اتفق الموسيقار عمر خيرت، على إحياء حفلين آخرين ضخمين من المقرر إقامتهما على خشبة النافورة أيضًا، يومي 21 و22 من الشهر نفسه، برفقة الأوركسترا الخاص به.

فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ30

وتستمر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية لمدة 15 يومًا متتالية على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة مثل: (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، بالإضافة إلى محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور، ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هي: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، وعمان.