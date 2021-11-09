الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى يناقش مساعى مصر للسلام مع المنظمات اليهودية الأمريكية (صور)

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، عددًا ‏من ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية، خلال وجوده في واشنطن للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

وتناول اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ورؤية مصر تجاه أبرز قضايا المنطقة، وتحرك مصر الدءوب لإحياء مسار السلام سعيًا نحو تحقيق السلام الشامل ودعم ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

واختتم شكري، اليوم الثلاثاء، أعمال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والذي عقد بحضور وفدي البلدين، في العاصمة الأمريكية «واشنطن».

وزير الخارجية يلتقي ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية
وزير الخارجية يلتقي ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية
وزير الخارجية يلتقي ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية
وزير الخارجية يلتقي ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية
وزير الخارجية يلتقي ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية
وزير الخارجية يلتقي ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية
مصر المنظمات اليهودية الولايات المتحدة وزير الخارجية السلام سامح شكري

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وائل لطفي

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