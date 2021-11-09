الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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فن

سمية الخشاب تحضر لعمل مسرحى جديد.. وتؤكد: «هوايتى الرقص»

سمية الخشاب
سمية الخشاب

أكدت الفنانة سمية الخشاب، أنها تحضر لعمل درامي جديد، إذ تقوم بتحضيره لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت «الخشاب» في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أنها تقوم بالتحضير لعمل سينمائي جديد وكذلك مسرحية ستشارك فيها خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى هواياتها: «لدي العديد من الهوايات التي أفعلها خارج إطار العمل وخاصة بعيدًا عن التمثيل، فأنا من هواة الرياضة بشكل كبير، كما أنني أحب الرقص بكل أشكاله وليس الرقص البلدي فقط، كما أنني أعمل على القراءة طوال الوقت».

وعن إطلالتها الجريئة، أوضحت: «أنا من هواة الاختلاف وارتداء الملابس الملفتة للنظر، والتي تكون ذات ألوان «فاقعة» لتظهر بشكل جريء، فاختياراتي في المقام الاول تعتمد على ما يليق بلون بشرتي وشكلي، كما أنني أختار ما أحبه ولا أقف عند أزياء معينة وثابتة، كما ألجأ إلى مصممي الأزياء في بعض الأحيان».

مسلسل «موسي»

يذكر أن سمية الخشاب شاركت في مسلسل «موسى» بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحًا كبيرًا بشخصية «حلاوتهم»، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، أسماء جلال، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

وتعتبر الفنانة سمية الخشاب من أكثر الفنانات تفاعلًا مع جمهورها على «السوشيال ميديا»، إذ خصصت فقرة أسبوعية لجمهورها بعنوان «اسأل سمية» لترد على أسئلة جمهورها.

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