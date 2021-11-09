الباز: أبوتريكة رفض وساطة لدى المسئولين للعودة لمصر واختار الإخوان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن البلد لا يكره أولاده، مؤكدًا أن محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق خرج من البلد باختياره، ودعم وساند الإخوان باختياره، وبشهادة أعضاء من الجماعة أبوتريكة عضو مؤصل فيها.

وكشف الباز، خلال لايف "البساط الأحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن أنه بعد خروج أبوتريكة ودعمه للإخوان، حاول بعض محبيه الوساطة له لدى مسئولين في الدولة لرجوعه لمصر، تحت دعوى أنه تم التغرير به، وأن الإخوان دخلوا لأبوتريكة، من مدخل الدين.