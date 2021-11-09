الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: أبوتريكة رفض وساطة لدى المسئولين للعودة لمصر واختار الإخوان

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن البلد لا يكره أولاده، مؤكدًا أن محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق خرج من البلد باختياره، ودعم وساند الإخوان باختياره، وبشهادة أعضاء من الجماعة أبوتريكة عضو مؤصل فيها.

وكشف الباز، خلال  لايف "البساط الأحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن أنه بعد خروج أبوتريكة ودعمه للإخوان، حاول بعض محبيه الوساطة له لدى مسئولين في الدولة لرجوعه لمصر، تحت دعوى أنه تم التغرير به، وأن الإخوان دخلوا لأبوتريكة، من مدخل الدين.

 

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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