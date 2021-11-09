الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

شقيقة «أحمد خليل» تروى تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياته

احمد خليل
احمد خليل

قالت الدكتورة درية خليل، إن أسرة الفنان الراحل أحمد خليل، كانت تُدرك مدى حب الناس له إلا أن حضور كل الفئات والأعمار فى جنازته اليوم لم يكن متوقعًا.

تابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة “ON”: شقيقي الأكبر كان أخًا عطوفًا مهتماً بصلة الرحم جداً.

وأضافت أنها أحبت كل أعماله الفنية التى قدمها على مدار مسيرته الفنية مؤكدًة:"مكناش بنزهق منها"، وعن أهم أعماله قالت:"كل أعماله مهمة وحديث الصباح والمساء أقربها إلى قلبى".

وكشفت أن شقيقها كان مُحبًا للفن منذ صغره وروت عن ذكرياته قائلًة:"فى الخامسة من عمره كان يجمع روشتات والدى الطبيب ويحولها إلى تذاكر مسرح ويقدمها لأصدقائه بعد أن يستخدم السلم كخشبة المسرح ويمثل أمامهم" .

 وتابعت:الراحل لم يستطع إكمال آخر ادواره مع الفنانة ميرفت أمين قائلة: كان لسه في دورين ناقصين.

وعن فنرة مرضه قالت: لم تتدهور صحته كثيرًا فلم يلازم الفراش إلا من 4 أيام مضت إلا أنه مؤخرًا شعر بألم فى دراعه الأيسر وصدره وتوفى بعدها بساعتين.

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