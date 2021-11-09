الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على مواعيد حفلات «طبلة الست» و«كردان» و«ذا سيناترس»

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي

تقدم ساقية الصاوي خلال الأيام المقبلة العديد من الحفلات الموسيقية المتنوعة والمختلفة، وتستعرض «الدستور» تفاصيل أبرز ثلاث حفلات، حيث يتاح الحجز لهم إلكترونيًا عبر موقع «الساقية»، وفي شباك التذاكر. 

طبلة الست

فى جو من البهجة، تُحيي سها محمد وفرقتها «طبلة الست»، أشهر الأغانى التراثية على دقات الإيقاع الخميس 18 نوفمبر فى السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى.

ومن جانبها، أكدت «محمد» أنها تعشق الفنون التراثية كالرقص والعزف، موضحة أنها انضمت إلى فرقة رضا للفنون الشعبية وقدمت العديد من العروض الاستعراضية، ما أثقل خبراتها فى ذلك المجال، حتى أصبحت مدربة للرقصات التراثية، إلا أن حلمها ظل يراودها فى أن تكون للمرأة لمسة إيقاعية على عزف الطبلة وأن تكون فرقتها مصرية الهوى تستمد شخصيتها من الأغانى المصرية الشعبية ومن الآلات المصرية، وعلى رأسها الطبلة والناي.

وأسست سها محمد فرقتها المكونة من 10 أعضاء وهم: «منة الله منصور، ريهام فتحي، دعاء الزيدي، ريتا ناجي، صفاء عبد الله، حبيبة عمرو، خديجة فاروق، رأفت فرحات، سيد الحسيني».

قدمت الفرقة العديد من الحفلات التي تقدم فيها تراثنا الغنائي.      

«كردان»     

كما تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوى حفلاً غنائياً  لفرقة «كردان» على مسرح النهر، يوم الأحد 21 نوفمبر في السادسة والنصف مساءً بقيادة الفنان وعازف العود والملحن علي المنسى.

تقدم الفرقة مزيجاً من كل أنواع الموسيقى وخاصةً الشرقية. 

«ذا سيناترس»

ويحيى فريق «ذا سيناترس» حفلًا غنائيًّا الخميس 25 نوفمبر فى الثامنة مساءً بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي.

من المقرر أن تقدم الفرقة أغاني فرانك سيناترا احتفالاً وإحياءً لذكراه، وتقوم أيضًا بأداء أغاني فنانين آخرين مشابهين ومؤلفات جاز من ذات الحقبة الفنية. 

للفنون الشعبية شباك التذاكر فرقة كردان ساقية الصاوي فرقة رضا للفنون الشعبية تصريحات صحفية خلال الأيام المقبلة اغاني التراث

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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