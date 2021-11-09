محمد الباز يهاجم الأهلى: أبوتريكة إرهابى بحكم المحكمة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن محمد أبوتريكة له شخصيتان، إحداهما لاعب كرة عظيم حقق للأهلي إنجازات كبيرة، والثانية محمد أبوتريكة الإرهابي بحكم محكمة، وهو أمر غائب عن كثير من الناس.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط الأحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه في مايو المقبل سيكون مر 4 سنوات على إدراج أبوتريكة على قوائم الإرهاب، بناء على حكم محكمة الجنايات في 30 أبريل 2018، استجابة لدعوى أقامتها النيابة ضده ضمن 1528 آخرين، وفي 11 مارس أصبح الحكم باتًا ونهائيًا وغير قابل للطعن.