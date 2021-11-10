لأولياء الأمور.. التربية والتعليم تعلن عن 12 منصة رقمية لها (تعرف عليهم)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جميع المنصات الرقمية الخاصة بها جميع المصادر التعليمية الرسمية من منصات وقنوات ومواقع تابعة لوزارة التربية والتعليم للتعلم أون لاين

وهي كالتالي.



1_موقع وزارة التربية والتعليم

https://moe.gov.eg/

2_بنك المعرفة المصرى لكل المراحل ويوجد عليه العديد من المصادر التعليمية المختلفة من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي

https://www.ekb.eg/

3_بوابة المناهج LMS الثانوية

https://lms.ekb.eg/

4_بوابة التعليم الإلكتروني elearning1 وتحميل الكتب والنماذج الاسترشادية لكل المراحل

https://elearning1.moe.gov.eg/

5_منصة study والمذاكرة الرقمية لكل المراحل.

https://study.ekb.eg/

6_منصة البث المباشر للحصص الافتراضية stream

المرحلة من الصف الرابع حتى الصف الثالث الثانوي، وهي منصة للتواصل المباشر بين المعلمين ذوى الخبرة والطلاب من لقاءات مباشرة يتم اعلانها على هذه المنصة طبقا للجداول المتاحة، وتهدف إلى تواصل فعال بديل للحصص المدرسية عبر شبكة الانترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد وأيضا بها بعض تدريبات التكنولوجية.

https://stream.moe.gov.eg/

7_منصة حصص مصر hessas الإلكترونية بعضها (باشتراك رمزي) والبعض مجاني، وتقدم المناهج والمراجعات والامتحانات الاسترشادية من الصف الثالث الإعدادي حتى الصف الثالث الثانوي.

https://www.hesas.eg/home

8_مكتبة E-books library – كتب PDF – ” سيتم اتاحة الرابط قريباً .

9_مكتبة E-books library Plus – كتب تفاعلية بالصوت والحركة (باشتراك رمزي) ”سيتم اتاحة الرابط قريباً “.

10_منصة التعليم المصري

https://eduhub.moe.gov.eg/

11_منصة التواصل Edmodo.org.. وهي منصة للتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، بحيث يستطيع المعلّم التواصل مع الطلاب وإدارة الفصل الدراسيّ بشكلٍ كاملٍ مع إمكانيّة الدخول والمتابعة لوليّ الأمر.

https://geo.edmodo.com/egypt/?lang=ar

12_القنوات التعليمية الفضائية على التلفاز

قناة مدرستنا1 تردد 12303 H ومعدل ترميز 27500

تذاع برامجها من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي لمدارس العربي واللغات

.قناة مدرستنا2 تردد 12206 V ومعدل ترميز 27500

تذاع برامجها للمرحلة الثانوية.

قناة مصر التعليميه تردد 11746 V ومعدل ترميز 27500 للتعليم الفني والثانوية العامة.

وبالنسبة لمتابعة الدروس التي فاتت الطلاب عبر قناة مدرستنا من خلال الفيديوهات المسجلة على اليوتيوب

https://m.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw



قناة مصر التعليمية على اليوتيوب كل المراحل وكل المناهج

https://m.youtube.com/user/kafyvideo

قناة وزارة التربية والتعليم stream على اليوتيوب

https://m.youtube.com/c/MoEEgyptEduStream/videos?disable_polymer=true&itct=CBMQ8JMBGAEiEwiHuZDg8dXuAhWXK_EFHdOQCdw%3D