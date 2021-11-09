الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إيقاف مدحت شلبى عن التعليق حتى نهاية 2021

مدحت شلبي
مدحت شلبي

أصدر النائب الدكتور  طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قراراً اليوم الثلاثاء رقم (23) لسنة 2021 بإيقاف  مدحت هلال محمد شلبى مقدم برنامج ومعلق رياضى عن التعليق على أى مبارايات على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021 لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى.

جاء ذلك بعد أن مثل شلبى اليوم  الثلاثاء أمام لجنة التحقيق فى مقر نقابة الإعلاميين فى تمام الساعه 7 م.

وضمت  لجنة التحقيق من مجلس الادارة كلا من سهام صالح وكيل أول النقابة ومحجوب سعده سكرتير النقابة وخالد فتوح عضو مجلس الإدارة والمستشار  عمر هريدى والمستشار هيثم على والمحققان عثمان عبدالعليم وتامر رجب.

وجاءت توصيات اللجنة بأن المعلق الرياضي مدحت شلبى خالف ميثاق الشرف الاعلامى ومدونة السلوك المهنى.
أولا: في باب المبادئ العامة الفقرات أرقام 2 , 4 , 9، اذ تنص الفقرة رقم 2 علي احترام الأديان السماوية والقيم المجتمية وآداب وتقاليد المهنة.

والفقرة رقم 4: تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، وفقرة رقم: 9 احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستعمين ومشاهدين.

وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرتين رقمى 2 , 6 إذ تنص الفقرة رقم 2 على الإلتزام بالموضوعية في التناول, والتوازن في عرض وجهات النظر وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية.

الفقرة رقم 6 الإلتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأكد نقيب الإعلاميين أنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعاً.
وسبق أن استدعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور  طارق سعده المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز وبعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة ومن ما هو مقدم من شكاوى ضده في هذا الصدد.

الزمالك الاعلام الوطنية مباراة الزمالك مجلس الشيوخ نقابة الإعلاميين جمهورية مصر العربية طارق سعدة معلق رياضي عمر هريدي

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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