21 نوفمبر.. «منتدى الثقافة والإبداع» يحتفى بالشاعر الراحل رفعت سلام

يحتفى صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، بالمترجم والشاعر الراحل رفعت سلام، فى تمام الساعة السادسة مساء الاحد 21 نوفمبر الجاري، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

ويتحدث عن رحلة الشاعر والمترجم الراحل كل من يارا سلام، والشاعر أحمد سراج، والشاعر جرجس شكري، ويدير اللقاء الكاتب الصحفى طارق الطاهر.

الشاعر «رفعت سلام» يعد من أبرز شعراء جيل السبعينات في مصر، وساهم فى إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة "كتابات"، وأصدر أول ديوان شعري له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، كما له عدد من الكتب في مجال الترجمة منها "الأعمال الكاملة لبودلير"، وحاز على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993، وتوفي في 6 ديسمبر 2020.

وترجم “رفعت سلام” عددًا من الأعمال لشعراء عالمين أمثال “بوشكين وماياكوفسكي ورامبو وبودلير ووالت ويتمان وكفافيس وريتسوس”، بخلاف ترجمة "والت ويتمان" التي حاز على الجائزة الأخيرة.

ونشر “سلام” العديد من الترجمات الشعرية التى تعد من علامات ترجمة الشعر فى الوطن العربي، نظرًا لما قدمه من ترجمات لعدد من عظماء الشعر في التاريخ الإنساني الحديث، ومنها: "الأعمال الشعرية الكاملة لبودلير، الأعمال الشعرية الكاملة لـ"كفافيس"، الأعمال الشعرية الكاملة لـ"رامبـو"، "البعيد.. مختارات شعرية شاملة لـ يانيس ريتسوس"، "أنا.. الآخر" مختارات شعرية عالمية، "الغجر وأعمال أخرى" مختارات شعرية ومسرحية لـ بوشكين".

وولد سلام بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية عام 1955، وعاد مع أسرته إلى مدينته الأصلية منية شبين فى محافظة القليوبية عام 1955، والتحق بجامعة القاهرة عام 1969، ودرس الصحافة فيها، ثم تخرج منها عام 1973.

وحصد “رفعت سلام” جائزة أبو القاسم الشابي عام 2018 عن ترجمته ديوان "أوراق العشب" للشاعر الأمريكي والت ويتمان للغة العربية، وسلمه الجائزة، وزير الشؤون الثقافية التونسية محمد زين العابدين، بحضور عدد الكتاب والمثقفين التونسيين والعرب.