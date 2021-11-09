الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تنتهي من توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي غدًا

التابلت
التابلت

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غداً الأربعاء، من توزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي العام في 27 محافظة، بإجمالي 634 ألفا و909 أجهزة.

ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من توزيع التابلت على طلاب 3 محافظات “كفرالشيخ، ودمياط والسويس” بإجمالي 39 ألفا و454 جهازا.

وكانت عملية توزيع أجهزة التابلت قد بدأت يوم الخميس 28 أكتوبر الماضي.

البحر الاحمر الوادي الجديد المنوفية محافظة الاسماعيلى طلاب التعليم الفنى محافظة القاهرة جنوب سيناء الإسماعيلية الإسكندرية الثلاثاء محافظة الجيزة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 3 نوفمبر الثلاث الاجهزه الثانوي العام يوم الخميس التابلت المدرسي فني الصف الأول وزارة التربية أجهزة التابلت طلاب الصف الأول الثانوي طلاب الصف الأول وزارة التربية والتعليم والتعليم وزارة التربية والتعلي الأقصر وأسوا وزارة التربية والتعليم و الأول الثانوي العام بمحافظات

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