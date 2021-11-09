«التعليم» تنتهي من توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي غدًا

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غداً الأربعاء، من توزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي العام في 27 محافظة، بإجمالي 634 ألفا و909 أجهزة.

ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من توزيع التابلت على طلاب 3 محافظات “كفرالشيخ، ودمياط والسويس” بإجمالي 39 ألفا و454 جهازا.

وكانت عملية توزيع أجهزة التابلت قد بدأت يوم الخميس 28 أكتوبر الماضي.