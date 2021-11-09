الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات

الكاظمي
الكاظمي

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أهمية تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيانه: أن "الكاظمي، استقبل اليوم الثلاثاء، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، والذي نقل تهاني مسعود بارزاني وقيادات الحزب بالنجاة والسلامة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء مؤخرا".

وأشاد الوفد، بمستوى الإدانة الواسعة للفعل الإرهابي، والتضامن المحلي والدولي الكبير مع العراق حكومة وشعباً إزاء مثل هكذا أفعال إجرامية تستهدف زعزعة استقرار البلاد، كما شهد اللقاء التباحث في مستجدات الاوضاع السياسية، والتأكيد على أهمية تشكيل حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، وفرض سيادة القانون، وحفظ السلم الأهلي، وبذل المزيد من الجهد؛ من أجل تجاوز الأزمات.

رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي التحديات مواجهة الحزب الديمقراطي الديمقراطي الكردستاني الإرهابي

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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