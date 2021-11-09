بدء جني ثمار التطوير في شركات قطاع الأعمال العام 2022

من المقرر أن يشهد عام 2022 بداية جني ثمار التطوير في شركات قطاع الأعمال العام وذلك عقب تنفيذ خطة التطوير الشامل والتي بدأت منذ عام 2016 وتم البدء في الإجراء الفعلي لتنفيذها نهاية عام 2018.

وترصد “الدستور” أبرز المشروعات التي سيتم الانتهاء منها خلال العام القادم سواء في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وإجراءات التطوير الشامل في الشركات وفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق .

ـ الغزل والنسيج

يشهد العام القادم افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم علي أرض المحلة الذي يتم إنشائه حاليا .

ـ المحالج

من المقرر أن تنتهي وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام القادم من انشاء جميع المحالج التي دخلت في التطوير، حيث تم الانتهاء من 4 محالج ويتبقي 3 سيتم انتهائها خلال عام 2022 لتكتمل منظومة الحليج .

ـ السيارات الكهربائية

من المقرر أن يتم انتاج السيارة الكهربائية نهاية العام القادم بالإضافة إلى تصنيع المكيروباص الـ 14 راكب الذي يعمل بالكهرباء.

ـ الأتوبيسات

سيتم تصنيع الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي خلال العام القادم عقب عرض النماذج الخاصة به في معرض النقل الذكي الذي يقام حاليا في أرض المعارض.

ـ الدلتا للصلب

من المقرر الانتهاء من تطوير المرحلة الثانية في الدلتا للصلب خلال العام القادم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى.

ـ مشروع التحول الرقمي

من المقرر جني ثمار مشروع التحول الرقمي خلال العام القادم حيث نفذت الشركات مشروع التحول الرقمي لتواكب التكنولوجيا الحديثة حيث يتم تنفيذ هذا المشروع للمرة الأولى في تاريخ شركات قطاع الأعمال العام .

ـ دمج الشركات

من المقرر الانتهاء من عملية دمج الشركات المتشابهة خلال العام القادم، حيث تم الانتهاء من دمج بعض الشركات في قطاعات المقاولات والتجارة والنقل البري .

ـ تطبيق لائحة الموارد البشرية

من المقرر بشكل فعلي خلال العام القادم جني ثمار لائحة الموارد البشرية عقب تطبيقها على الشركات كونها تستهدف ربط الأجر بالإنتاج .