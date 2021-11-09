الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«بحوث الصحراء» يُنظم برنامج تدريبي لـ22 خبير صومالي فى التنمية الزراعية

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء

استقبل الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم الثلاثاء، وفدًا من 22 خبير صومالي فى التنمية الزراعية ومختلف المجالات التنموية التابعين لـ"مشروع سواليم" المعني بإعادة وترميم البيانات والقواعد المعلوماتية الخاصة بالعملية التنموية فى الصومال والممول من منظمة الأغذية والزراعة “FAO”، وذلك لحضور برنامج تدريبي تحت عنوان “الإدارة المتكاملة للأراضي والموارد المائية في  المناطق القاحلة وشبه القاحلة”. 

وتُنظم الدورة  التدريبية بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والذى نظمة الدكتور محمد الحجري، أستاذ مساعد صيانة الأراضي.

وأكد “زغلول” أنه سوف يتم عمل زيارة ميدانية لمركز التنمية المستدامة بموارد مطروح بمرافقة االدكتور أحمد يوسف  أستاذ الجيوفيزياء بشعبة الأراضي  للتعرف على كافة الأنشطة التنموية للمركز ومنها “حصاد المياه من خلال الآبار الرومانية وآبار النشو، وإدارة المراعي الطبيعي، وتنمية الوديان، ووحدة غزل وتصنيع الصوف، والمعامل الخاصة بتحليل التربة، ومعاصر الزيتون وطرق عصره ، والتعرف علي طرق تحسين السلالات الحيوانية”.

ويعد مركز بحوث الصحراء من أقدم المراكز البحثية فى مصر ويقع مقره الرئيسى فى قصر الأمير «يوسف كمال» بالمطرية بالقاهرة، وتم افتتاحه رسميًا فى 30 ديسمبر 1950م تحت اسم معهد فؤاد الأول للصحراء، صاحب فكرة إنشاؤه.

بحوث الصحراء ينظم برنامج تدريبي للأراضى والموارد المائية سياسة خبير صومالي التنمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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