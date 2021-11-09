وزير مغربى يجدد تأكيد بلاده دعم أعمال لجنة المناخ فى الدول الجزرية

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء، تأكيد بلاده مواكبة ودعم أعمال لجنة المناخ في الدول الجزرية.

جاء ذلك خلال مشاركة ناصر بوريطة، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الوزاري، حول موضوع "تفعيل لجنة المناخ في الدول الجزرية: نحو التنفيذ والعمل"، وذلك على هامش المؤتمر ال(26) للأمم المتحدة للأطراف بشأن تغير المناخ (COP26) الذي تستضيفه مدينة جلاسكو.

وشدد الوزير المغربي على أن بلاده تضع هذه المسألة ضمن أولوياتها وذلك من أجل المساهمة في إطلاق دينامية إيجابية.. منبها إلى أنه لتسريع تفعيل لجنة المناخ في الدول الجزرية، لابد من تحقيق ثلاثة شروط أساسية، هي تحديد الاحتياجات والطموحات، ووضع خطة استثمار واقعية لتوحيد الدعم التقني والمالي للشركاء، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة عمل مشتركة تهدف إلى رسم خارطة طريق تحدد الأهداف التي يتعين تحقيقها في الأشهر المقبلة.

يشار إلى أن لجنة المناخ في الدول الجزرية، تترأسها جمهورية سيشيل، وتضم كلا من الرأس الأخضر وجزر القمر وغينيا بيساو وموريشيوس وساو تومي وبرينسيبي ومدغشقر وتنزانيا، وتهدف إلى دعم الدول الجزرية الإفريقية التي تواجه تحديات مناخية، وتعاني من هشاشة في نظمها الإيكولوجية.