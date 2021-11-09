الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير مغربى يجدد تأكيد بلاده دعم أعمال لجنة المناخ فى الدول الجزرية

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء، تأكيد بلاده مواكبة ودعم أعمال لجنة المناخ في الدول الجزرية.

جاء ذلك خلال مشاركة ناصر بوريطة، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الوزاري، حول موضوع "تفعيل لجنة المناخ في الدول الجزرية: نحو التنفيذ والعمل"، وذلك على هامش المؤتمر ال(26) للأمم المتحدة للأطراف بشأن تغير المناخ (COP26) الذي تستضيفه مدينة جلاسكو.

وشدد الوزير المغربي على أن بلاده تضع هذه المسألة ضمن أولوياتها وذلك من أجل المساهمة في إطلاق دينامية إيجابية.. منبها إلى أنه لتسريع تفعيل لجنة المناخ في الدول الجزرية، لابد من تحقيق ثلاثة شروط أساسية، هي تحديد الاحتياجات والطموحات، ووضع خطة استثمار واقعية لتوحيد الدعم التقني والمالي للشركاء، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة عمل مشتركة تهدف إلى رسم خارطة طريق تحدد الأهداف التي يتعين تحقيقها في الأشهر المقبلة.

يشار إلى أن لجنة المناخ في الدول الجزرية، تترأسها جمهورية سيشيل، وتضم كلا من الرأس الأخضر وجزر القمر وغينيا بيساو وموريشيوس وساو تومي وبرينسيبي ومدغشقر وتنزانيا، وتهدف إلى دعم الدول الجزرية الإفريقية التي تواجه تحديات مناخية، وتعاني من هشاشة في نظمها الإيكولوجية.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المناخ الدول الجزرية لجنة المناخ تغير المناخ جلاسكو جزر القمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

أول تعليق من وزير التعليم على وضع منهج الكيمياء والفيزياء للرابع الابتدائى

وزير الرياضة يعلن موعد إجراء انتخابات الزمالك

قاتل صديقه فى كرداسة: «ذبحته وهو واقف زى الجمل عشان تليفونه عجبنى»

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

«برأت الزوج قبل الموت».. وفاة «عروس الدقهلية» داخل المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين

لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى