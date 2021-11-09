انطلاق أولى فاعليات «القومي للسينما» و«إدارة الموهوبين و التعلم الذكى»

افتتح مركز الثقافة السينمائية أولى فعاليات برتوكول التعاون بين المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، و"إدارة الموهوبين والتعلم الذكي" التابعة لوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور عز الرجال فاروق.

شارك فى الفعاليات ٣٠ طالب وطالبة من طلاب “التعلم الذكي” فى الفئة العمرية من “١٢إلى ١٨ سنة” من الادارات التعليمية المختلفة، وشملت الفعاليات زيارة الطلاب لمكتبة الثقافة السينمائية باعتباررها أعرق مكتبة سينمائية بمصر، واستعرض فيها أيمن سيد، وأميرة عبد الحكيم المسؤولين بالمكتبة مجموعة المجلدات السينمائية والموسوعات السينمائية الهامة التي تؤرخ للسينما المصرية منذ بدايتها والتي اطلع عليها الطلاب بشغف.

كما زار الطلاب قسم البحوث السينمائية الذى يحتوى علي أكثر من ٨٠٠ ملف سينمائي هام للمخرجين والمؤلفين وكذا السينمائيين والمهرجانات المصرية والعالمية.

ورافق الطلاب فى زيارتهم لقسم البحوث ريم رافت وداليا صبحي مسؤولي القسم، كما تم عرض فيلم "مشبك شعر" بحضور مخرجة العمل الاستاذة عطية خيري، وتلي العرض ندوة فنية أدارتها الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركزالثقافة السينمائية.

يأتى اللقاء تفعيلآ لأنشطة المركز مع الجهات الخارجية بهدف نشر الثقافة السينمائية الهادفة لمختلف الفئات العمرية داخل المجتمع.

ويعمل المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، على توثيق وأرشفة التراث السينمائي "الورقي" من خلال مركز الثقافة السينمائية بإشراف السيناريست والناقد السينمائي مجدي الشحري.

وقال مجدي الشحرى، إن هذا المشروع يأتي فى إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث السينمائي المصري والذي يعتبر جزءًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية وتعتبر مهمة قومية بتوثيق وحفظ وأرشفة التراث السينمائي الورقي ملفات الفنانين والعاملين في السينما المصرية وذلك من خلال حفظ هذه الملفات باستخدام أحدث أجهزة الرقمنة لتكون هذه الملفات جاهزة على اسطوانات مدمجة C.D ، وتقدم هذه الملفات مجانا للباحثين وطلاب المعاهد الفنية المتخصصة كخدمة ثقافية عامة كنوع من أنواع الدعم ،وفى نفس الوقت يحافظ المركز على التراث السينمائى للمادة الارشيفية من تعرضها للتلف.