الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استخراج جثة عامل انهارت عليه حفرة صرف صحى بإحدى قرى الصف

جثة
جثة

نجح عدد من أهالي قرية المنشى بالصف بمحافظة الجيزة، منذ قليل، فى استخراج جثة عامل انهارت عليه حفرة خلال المشاركة في حفر بيارة صرف بالقرية، مما أسفر عن مصرعه، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى. 

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انهيار حفرة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بإحدى قرى مركز الصف.

وكشف شهود عيان أنه خلال مشاركة عدد من العمال في حفر بيارة صرف بالقرية، انهارت على اثنين منهم، مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

تم استخراج المصاب ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أهالي قرية استخراج جثة عامل حفرة حفر بيارة صرف الجيزة

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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