تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة أنجولا فى تصفيات كأس العالم

يستعد المنتخب المصري لمواجهة أنجولا، في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 عن قارة إفريقيا.

ويدخل منتخب مصر اللقاء باحثًا عن تكرار الفوز على أنجولا، بعد الفوز عليه في الجولة الأولى بهدف نظيف، وذلك من أجل ضمان التأهل للمرحلة النهائية المؤهلة لمونديال قطر.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه المنتخب الليبي بـ 6 نقاط، ثم الجابون بـ4 نقاط، وأخيرًا أنجولا برصيد 3 نقاط.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 10-11-2021 في أنجولا.

