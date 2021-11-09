حسام جبر يعلن ترشحه في انتخابات نادي زفتى بالغربية

أعلن الزميل حسام فوزى جبر، مدير مكتب «الدستور» بالغربية، الثلاثاء، ترشحه لعضوية مجلس إدارة نادى زفتى الرّياضي فى الانتخابات المقبلة والمقرر لها 31 ديسمبر المقبل.

ويعد حسام جبر أحد أبرز المرشحين على عضوية مجلس إدارة نادي زفتى (فوق السن) لما يتمتع به من علاقات واسعة داخل الوسط الرياضى والإعلامى، خاصة فى مسقط رأسه بزفتى بالغربية.

وجبر أحد أبطال مصر والعالم في كرة السرعة ولعب في أندية زفتى وميت غمر والإسماعيلى، والمدير الفنى السابق لمنتخبي الكويت والكاميرون وأندية زفتى وميت غمر ووادى دجلة وبلدية وصيد المحلة، ومتحدث رسمي سابق لنادي زفتى الرياضي، وكذلك مستشار إعلامي سابق للاتحاد المصري والعربي والإفريقي للعبة والمعلق المعتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون والخبير الدولي باللعبة.

ويعمل حسام جبر، مديرًا لمكتب “الدستور” بالغربية، كما عمل مراسلاً لعدد من الصحف والمواقع الإخبارية، إضافة إلى عدة قنوات إخبارية بارزة.