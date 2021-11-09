الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 مصابين في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

استعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص أصيبوا إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة حلوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تمهيدا للانتقال والاستماع لأقوالهم عن الحادث، وأمرت النيابة بندب المعمل الجنائي لفحص السيارة الميكروباص والأضرار الناتجة عن الحادث وتحريز متعلقات المصابين لتسليمها لذويهم.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من الخدمات المرورية يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة حلوان اتجاه بني سويف، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

 وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

5 أشخاص انقلاب ميكروباص الطريق الصحراوي الشرقي حلوان رجال المرور

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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