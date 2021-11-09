سارة السهيل تحاضر فى اتحاد الكتاب حول كيف وماذا نكتب للطفل فى زمن مواقع التواصل؟

قالت الأديبة سارة السهيل، إن تقنيات عصرنا أسهمت بشكل كبير في تغيير اهتمامات الأطفال وألعابهم ووسائل تعليمهم أيضًا، بل إن التقنية الرقمية قد أتاحت فرصًا أكبر في الوصول إلى المعلومة واللعب والتسلية وتنمية الهوايات والمهارات.



وفي محاضرة لها أقيمت في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين حضرها النائب علي الخلايلة ورئيس الاتحاد محمود رحال وعدد من التربويين والمختصين وجمهور من المهتمين وأدارها الإعلامي والكاتب محمود الداوود أضافت السهيل أن التكنولوجيا الحديثة أثرت سلبًا على أدب الطفل؛ وهو ما يوجب على كاتب الأطفال أن يطور نفسه، وأدواته الفنية بصفة مستمرة ليواكب هذه المغيرات، ومراقبة الميديا الحديثة والمواد التي تقدم للأطفال وتؤثر فيهم . فالأطفال يقضون وقتًا طويلًا أمام وسائل التواصل وصل إلى حد الإدمان، الأمر الذي يجعل أدب كتاب الطفل ومجلته الورقية في منافسة صعبة مع الميديا الإلكترونية والمواقع التفاعلية للأطفال.

سارة السهيل تحاضر في اتحاد الكتاب



وأكدت أن التجارب الحياتية لهذا الفضاء الإلكتروني وتفاعل الأطفال معه، كشفت عن العديد من المخاطر التي تعرض لها الأطفال من صور عنصرية أو إباحية أو خطاب الكراهية، والحث على الانتحار كما شاهدنا في العديد من الألعاب الإلكترونية وضحاياها في العالم.

وأضافت أن هذا كله يصب في صالح الكتاب، الذي أثبت حتى اليوم أنه السبيل الآمن للمعرفة والترقي والتثقيف، وأنه أكثر أمانًا للأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات الألعاب المشبوهة.



وقالت إنه رغم أن أدب الطفل يعد ركيزة أساسية من أساسيات بناء شخصية الطفل، وأحد الوسائل المهمة في عمليات تنشئة وتربية الطفل، إلا أنه كما هو واضح للعيان وفي العالم كله، فإنه يواجه تحديات خطيرة قد تتهدد بمستقبله أمام السيطرة الكبيرة لأفلام الكرتون والألعاب الإلكترونية، وحتى شخصية الطفل نفسها تغيرت وهو يمسك بالموبايل يلهو به وهو في السنة الأولى من عمره.

وأكدت أن الأهالي يسهمون في تعلق الطفل بالموبايل ليكون هو أداة المعرفة بالعالم المحيط به ويشاهد ما به من صور وألوان جاذبة، دون قصد منهم من خلال ارتباطهم النفسي بهذا الجهاز الفتاك، وطول استخدامهم له تحت أية ذريعة علمية أو ترفيهية أو تواصل اجتماعي وما شابه.



وأضافت أنه يمكن إجمال التحدي العصري لأدب الطفل في عنصرين هما: تحدٍ ثقافي والآخر معرفي، وقد يهدد مستقبل وجود أدب الطفل من الأساس، مبينة أن التحدي الثقافي يتمثل في فرض تحويل المعرفة وطلب العلم إلى إنتاج، في حين أن ما يمكن أن نقدمه للأطفال من علوم ومعارف تتغير وتتطور بسرعة وخلال فترة زمنية قصيرة، مثل المعارف الخاصة بالكمبيوتر والهاتف المحمول ووسائل الاتصال، ثم طباعته وتسويقه، قد تتغير العديد من المعارف المعاصرة وتتطور ، كما سمعنا عن إلغاء الفيس بوك واستبداله بما يعرف بالميتافيرس.



إن خيال الكاتب لا بد أن يتوافق مع خيال طفل هذا العصر، وهو يشاهد أبطال حكايات مختلفة في العالم تتفق مع مستجدات عصره، وهو ما يفرض على الكاتب تحديات جمة في طريقة الكتابة والمضمون معًا وتطوير عناصر الإقناع الفني لديه ليكون مقاربًا نوعا ما للواقع المعاش.

أما التحدي الثاني فيتمثل في تحول مسعى شعوب العالم من المعرفة التي تعني امتلاك المعلومات، إلى المعلوماتية التي نعيش زمانها وهي تقوم على إنتاج المعلومات بطرق رمزية ورقمية مثل لغات البرمجة، فالثلاجة والتكييف وعداد الكهرباء والغاز وعمل البنوك وكل مناحي حياتنا تحولت إلى الرقمنة.

وهذا يعني أن أية معارف مستقبلية لم تتحول إلى الرقمنة المعلوماتية لن يكون لها أثر في حياتنا حسبما يؤكد المتخصصون.

ووفقًا لهذا المضمون فإن المعرفة الإنسانية ستندمج مع بعضها بفعل علوم البرمجة الصناعية ومنها البرمجة العصبية والبرمجة المخية وغيرها.

وقالت السهيل إنه يجب علينا البحث بعمق عن تراثنا واستخلاق قصص خيالية نابعة منه تعبر عن قيمنا وتناسب أطفال جيل الإنترنت، والابتعاد قدر استطاعتنا عن نقل أفكار الغرب في أدب الطفل.



وأكدت أن هذا الجهد لن يكتب له النجاح دون دعم من الناشرين والمؤسسات الثقافية المسئولة عن ثقافة الطفل في بلادنا العربية، بحيث تحفز على إنتاج أدب للأطفال تتحقق فيه مواصفات احتياجات طفل الإنترنت مع قيمنا الأخلاقية وأن توقف أو تقلل دور النشر العربية من استيراد قصص الأطفال من الخارج.

وأضافت أنه علينا أن نقر بحقيقة أن الطفل يبحث عن مفهوم البطولة من خلال مشاهدته أو قراءته للقصص، ولذلك فإننا يمكننا صنع العديد من القصص التي تجعل من الطفل بطلًا داخل هذه النصوص حتى نجذبه إلى القراءة مجددًا.

وهنا يأتي أيضًا دور الأسرة في عملية التنشئة الأولى بتحفيز الأطفال منذ المهد على مطالعة الصور الجذابة داخل الكتب وتعويد الأطفال في مرحلة رياض الأطفال على القراءة لتصبح كالماء والهواء، وكأي عادة، مثلما اعتاد الأطفال استخدام الإنترنت.



من ناحية أخرى فإن مهمة كاتب الأطفال نفسه، باتت أكثر صعوبة ولكن لا بد أن يتجاوزها بالقدرة على تطوير أدواته، وحفز طاقات الخيال ليده للدخول في عالم العجائب والغرائب المدهشة والمبنية على حقائق عليمة مثلما فعلت مؤلفة "هارى بوتر" حين استلهمت قصصها من غرائب ألف ليلة وليلة، أو وظفته لخدمة مضمون قصصها، وأظن أننا الآن أولى بهذا الاستلهام.

وخلصت إلى أن الحفاظ على أدب الطفل مرهون أولًا بإحياء القراءة في عالمنا العربي، وإعادة قيمة القراءة الورقية لدى الأطفال، وللمؤسسات التعليمية والثقافية دور رئيسي في عمليات الإحياء، فيجب على المؤسسات التعليمية أن تخصص ركنًا للقراءة الحرة داخل المدارس، وأن تقيم مسابقات بين الطلاب على هذه القراءات، وقبل هذا الجهد لا بد للمدرسة أن تقوم بشكل رئيسي في تحبيب القراءة للأطفال أولًا بعد أن نفرت من القراءة خلال السنوات الماضية.



وسوف تتحقق العلاقة بين الطفل والكتاب في المدرسة عندما نعيد ونحيي حصة المكتبة والقراءة الحرة مرة أخرى للمدارس الابتدائية والإعدادية.

وتابعت: يمكن لقصور الثقافة أن تنشط عمليات القراءة داخل مكتباتها بإقامة مسابقات للقراءة للأطفال خلال العطلة المدرسية بما يحفز طاقة القراءة في المجتمع، مع ضرورة دعم الدولة والمجتمع المدني لنشر كتب الأطفال، مؤكدة أنه يمكننا توظيف التكنولوجيا الحديثة وتقنيات وفنون الإخراج فيها، في إنتاج كتاب الطفل ومجلاته بشكل أكثر تشويقًا، خاصة إذا ما توافرت مادة خصبة ومضامين ملائمة للفئات العمرية المستهدفة من هذه الكتب للأطفال، وتوافر الإمكانات المادية اللازمة للإنتاج.

وأشارت إلى بعض ما يتعرض له الأطفال في عالم السوشيال ميديا مثل ما يسمى بالإنمي وهي نوع من الرسوم المتحركة التي يغلب عليها العنف والقتل الدموي والسحر والشعوذة وغيرها، وهذا الإنمي يخاطب مشاعر الطفل والمراهق ويزيد عزلته وانطوائيته.



وهذا أيضًا يقع كذلك بواسطة ما يسمى "الكودومو" و" الشونين" و"الشوجو" الموجه للمراهقات، وغيرها.

وطالبت السهيل بالإغلاق الكامل للمواقع التي تنعكس على الأطفال سلبًا، فهي ترى أن هذه المسألة لا تخضع للحرية الشخصية طالما أنها أداة سلبية ضد المجتمع والأطفال على وجه الخصوص.

وشددت على ضرورة إعادة القصص إلى المناهج المدرسية وإعادة الحصص الصفية لزيارة مكتبة المدرسة والقراءة، حتى يعود الأطفال إلى عالم الكتب وبما يعود عليهم بالنفع.

كما طالبت السهيل بأن تحتوي الكتابة للطفل تعليم اللغة العربية والمفردات الجديدة ومخاطبة الوجدان والتأثير على أحاسيس الفن والجمال لديه، وربط الأطفال بالبيئة والنظافة والمعلومات الدينية والتاريخ والوطن والمعلومات العامة من خلال جميع أنواع الأدب الخاص بالطفل كالقصة والرواية وقصص الأساطير، وقصص الحيوان والقصص الشعبية والمسرح والإذاعة والتليفزيون.

وقدم عدد من الحضور ومن أعضاء الاتحاد العديد من المداخلات التي أثرت موضوع المحاضرة وفتحت آفاقًا كثيرة نحو أهمية الكتابة للطفل وحمايته من الانسياق وراء المغريات في العالم الافتراضي.

وكان رئيس الاتحاد قد ألقى كلمة ترحيبية حيا فيها جهود واهتمام الكاتبة السهيل بأدب الطفل وعلى تلبيتها دعوة الاتحاد لإلقاء المحاضرة.