الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء تعلن فتح باب التسجيل لاستخدام منصة «MeDevice»

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في المحاضرة التعريفية عن كيفية استخدام المنصة الإلكترونية MeDevice الخاصة بالخدمات المقدمة من الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية (خدمات الموافقات الاستيرادية والإفراج الجمركي).

وأوضحت هيئة الدواء في منشورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المحاضرة تشمل التعريف بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية للحصول على الموافقات الاستيرادية وخطابات الإفراج الجمركي.

وأشارت إلى أنه من المقرر انعقاد المحاضرة التعريفية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١٥ بمقر هيئة الدواء في المعادي، ومتاح حضورها من خلال أحد المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن المحاضرة التعريفية مقدمة لممثلي الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية.

هيئة الدواء المصرية محاضرة تعريفية المستحضرات الصيدلية

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