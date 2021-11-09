الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

٧ تعليمات واجبة النفاذ من «التعليم » لمدارس الجمهورية

طارق شوقي
طارق شوقي

وجهت وزارة التربية والتعليم الفنى، خطابًا جديدًا لجميع مديرياتها ومدارسها بأنحاء جمهورية مصر العربية، وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات الجديدة وتطبيقها منعًا للمسألة القانونية. 

وهي كالتالي  :
1-  تواجد الإشراف أثناء الفسحة وطوال اليوم الدراسي.
2- ممنوع تواجد الطلاب في الفصول أثناء الفسحة.
3- عدم ترويج الشائعات وعدم الانسياق وراء المواقع التي تهدف إلى ترويع الطلاب  وأولياء الأمور. 
4- تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي. 
5- التوعية دائمًا بخطوة الشائعات.
6- تفعيل لجنة الحماية المدرسية. 
7- جعل كلمة طابور الصباح عن المشروعات القومية فى مصر.

وفى سياق متصل، يقوم المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، خلال نوفمبر، بإجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى "مهارات القراءة والكتابة والحساب" لطلاب الصف الخامس الابتدائي بغرض الوقوف على نقاط القوة لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها.

على أن تشمل الدراسة عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية تضم ٣٤٥ مدرسة تم اختيارها من مختلف المحافظات.

وهذه الدراسة ليست لها علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسي الأول أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي، على أن تكون "نتائج هذه الدراسة سرية" وتستخدم فقط فى أغراض البحث العلمي والاستفادة منها فى تطوير المناهج وتدريب المعلمين.

امتحانات فصل اللغة العربية التعليم الفنى مختلفة مشروع محافظات الجمهورية الفصل الدراسي الثاني المركز القومى للامتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

وزير الرياضة يعلن موعد إجراء انتخابات الزمالك

«برأت الزوج قبل الموت».. وفاة «عروس الدقهلية» داخل المستشفى

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

نشر فى الجريدة الرسمية.. هيئة الدواء تدرج دواء جديدًا بجدول المخدرات

الشهود فى قتل صاحب سلسلة مطاعم شهيرة: 12 مسلحًا اقتحموا مزرعته بسبب الإتاوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى

"Blue Wolf".. تقنية الجيش الإسرائيلى الجديدة للتعرف على وجوه الفلسطينيين