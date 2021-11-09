٧ تعليمات واجبة النفاذ من «التعليم » لمدارس الجمهورية

وجهت وزارة التربية والتعليم الفنى، خطابًا جديدًا لجميع مديرياتها ومدارسها بأنحاء جمهورية مصر العربية، وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات الجديدة وتطبيقها منعًا للمسألة القانونية.

وهي كالتالي :

1- تواجد الإشراف أثناء الفسحة وطوال اليوم الدراسي.

2- ممنوع تواجد الطلاب في الفصول أثناء الفسحة.

3- عدم ترويج الشائعات وعدم الانسياق وراء المواقع التي تهدف إلى ترويع الطلاب وأولياء الأمور.

4- تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي.

5- التوعية دائمًا بخطوة الشائعات.

6- تفعيل لجنة الحماية المدرسية.

7- جعل كلمة طابور الصباح عن المشروعات القومية فى مصر.

وفى سياق متصل، يقوم المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، خلال نوفمبر، بإجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى "مهارات القراءة والكتابة والحساب" لطلاب الصف الخامس الابتدائي بغرض الوقوف على نقاط القوة لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها.

على أن تشمل الدراسة عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية تضم ٣٤٥ مدرسة تم اختيارها من مختلف المحافظات.

وهذه الدراسة ليست لها علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسي الأول أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي، على أن تكون "نتائج هذه الدراسة سرية" وتستخدم فقط فى أغراض البحث العلمي والاستفادة منها فى تطوير المناهج وتدريب المعلمين.